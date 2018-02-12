Из окна общежития БГУ выпал парень
- 12.02.2018, 18:48
Погибшему было 22 года.
Сегодня из окна общежития БГУ на улице Октябрьской выпал парень и разбился насмерть, сообщили tut.by читатели. Факт произошедшего подтвердили в Следственном комитете.
По информации читателей, тело нашли у входа в здание.
Как рассказала официальный представитель Управления Следственного комитета по Минску Марина Дранькова, погибшему 22 года. Является ли он студентом, не уточняется.
— Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работу которой координирует заместитель начальника УСК по городу Минску. Все обстоятельства произошедшего выясняются.