В Чернигове судят «белорусского шпиона» 12.02.2018, 19:07

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Юрий Политика

Суд был перенесен из-за отсутствия переводчика на белорусский язык.

Сегодня, 12 февраля, Черниговский районный суд Черниговской области начал предварительное слушание по делу белоруса Юрия Политики, которого обвиняют в шпионаже, передает «Белсат».

Дело рассматривает судебная коллегия в составе трех судей. В ходе предварительного заседания решится, будет ли дальнейший процесс проходить в открытом или закрытом режиме.

Позже стало известно, что суд перенесли на 15:00 на 13 февраля, так как адвокаты потребовали переводчика на белорусский язык для обвиняемого. Политика рассказывает что он «частично понимает» русский язык, и поэтому ему необходим переводчик на белорусский.

Юрий Политика

Как ранее сообщил судья Владислав Кухто, пока грифа секретности на деле Политики нет. Однако часть материалов, составляющих государственную тайну, могут засекретить по ходатайству одной из сторон в ходе слушаний, и тогда процесс пройдет в закрытом режиме. Не исключается, что дело могут вернуть на доработку в прокуратуру, а задержанному продлить срок ареста.

Тарас Герелюк

Напомним, 32-летний минчанин Юрий Политика был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины 16 июня прошлого года в пограничном пункте пропуска «Новые Яриловичи» в момент прохождения паспортного контроля и помещен в СИЗО Чернигова.

Сергей Бобов

С точки зрения украинских правоохранителей, задержанный белорус, действуя в интересах третьей стороны, собирал на территории Украины сведения о проведении антитеррористической операции на Донбассе, которые составляют государственную тайну. Полученную информацию он зашифровал и хранил на карте памяти своего мобильного телефона.