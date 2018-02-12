Домрачева показала худший результат скорострельности среди всех 58 участниц 29 12.02.2018, 19:10

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Гонка преследования на Олимпиаде не задалась у белорусской биатлонистки.

Белоруска Дарья Домрачева показала худший результат скорострельности среди всех участниц гонки преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане, передает pressball.by.

Золото выиграла немка Лаура Дальмайер, серебро — у Анастасии Кузьминой из Словакии, бронза — у француженки Анис Бескон.

Домрачева заняла лишь 37-е место с шестью штрафными кругами. В части скорострельности Дарья проиграла лидеру гонки Ирен Кадуриш из Швейцарии 1.35,2.