Visa и Mastercard ввели комиссию на покупку биткоинов

Visa и Mastercard ввели комиссию на покупку биткоинов3
- 12.02.2018, 19:24
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Комиссия введена в размере 5% на покупку криптовалюты.
Visa и Mastercard ввели комиссию в размере 5% на покупку криптовалюты по дебетовой или кредитной карте, приравняв такие операции к снятию наличных, передает ua.today.
О новых правилах сообщила биржа Coinbase. Кроме того, сама биржа снимает при таких операциях 4%. Таким образом инвестор теряет почти 10% суммы.
Кроме того, операции по покупке криптовалюты не подпадают под беспроцентный льготный период по кредитной карте.
Клиенты Visa и Mastercard также могут совершить покупку с более низкой комиссией через банковский перевод, но это занимает несколько дней.
Аналитики полагают, что подобные изменения могут коснуться криптовалютных операций и через другие биржи.