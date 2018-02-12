Мама семи детей: На прибавку к пособию и пачку подгузников не купим 5 12.02.2018, 19:49

2,580

Многодетная мать - про прибавку к пособию и ежедневные расходы.

«На сумму пособий, естественно, не прожить. Но чтобы мы сидели и не знали, что кушать, — такого нет», — рассказывает Анна Гобриянчик, мать семерых детей. Однако женщина уверена, что секрет успеха — «в умении грамотно распоряжаться финансами». Tut.by прошелся с многодетной матерью по супермаркету, чтобы проверить, как потратить увеличившееся детское пособие (конкретно для этой семьи — на 37,88 рубля).

«Была возможность получить дополнительную квартиру, но оказались лишние 90 см площади»

— В основном всё обеспечение семьи на муже, он индивидуальный предприниматель, специалист по сантехнике и электрике, — рассказывает Анна Гобриянчик, мать семерых детей. — Естественно, что на сумму пособий не прожить. Но чтобы мы сидели и не знали, что кушать, — такого нет.

Анна уверена, что секрет успеха — в умении грамотно распоряжаться финансами. «Мы видели семью с айфонами и долгами за коммуналку. У моего мужа кнопочный телефон, а у детей один телефон на всех — его с собой берет тот, кто уходит на тренировку», — объясняет многодетная мама.

Сама Анна говорит, что не против устроиться на работу, «хоть на полставки, но семья не отпускает». Женщина уже 11 лет в декретном отпуске.

— Я бы с радостью, хоть на два часа в день. Не для денег, а ради социализации. Но не могу выбиться из жизни семьи даже на короткое время. В больницу попадаю на три дня, не больше, ухожу под расписку. Мне как-то честно сказали: «Не могу представить себе такого работодателя, который взял бы вас на работу». Хотя до декрета я училась в музыкальном училище и экономическом техникуме, окончила обучающие курсы по психологии.

Ребенок младше трех лет в семье Гобриянчиков один, на него выплачивается пособие в 356,6 рубля. Второе пособие в 99,66 рубля выдается семье из-за того, что, помимо маленького ребенка, у них есть другие несовершеннолетние дети.

— Никакой логике не поддается то, что в этом случае мама с семью детьми и мама с двумя детьми получает абсолютно одинаковое пособие. Если бы денежная помощь рассчитывалась на каждого ребенка, она была бы более существенной. Ощущение, что государство поддерживает рождение только второго ребенка. Еще можно говорить, что в неплохой позиции остаются семьи с тремя детьми — они получают бесплатное питание в школе, скидку на садик и возможность построить льготное жилье, — говорит Анна.

По ее словам, коммуналка (без учета электричества и газа) забирает из семейного бюджета примерно 120 рублей. Плюс оплата двух мобильных телефонов и топлива для семейной машины, два детских сада и три кружка.

— Кружки государственные, поэтому не такие дорогие, как частные. Лева ходит на танцы, у него выходит 30 рублей в месяц. Давид и Вениамин занимаются таиландским боксом, это тоже 30 рублей в месяц. Парусный спорт для Полины абсолютно бесплатный. Вышивка, рисование — это тоже бесплатно в центре дополнительного образования детей и молодежи.

Семья живет в районе Каменной Горки, в собственной трехкомнатной квартире: «В одной комнате мальчишки, в другой — дочка Полина. И малыш с нами в спальне».

— Мы стали в очередь, когда родили третьего ребенка, получили ее после рождения четвертого. Нам дали льготный кредит под один процент на 40 лет, но с появлением пятого ребенка государство полностью погасило долг перед банком. Сейчас законы поменялись (долг погашают после рождения четвертого ребенка. — Прим. TUT.BY).

Анна рассказывает, что они стояли в очереди на улучшение жилищных условий, но семье не хватило меньше метра, чтобы считаться нуждающимися.

— Сперва нам выдали участок под строительство дома, но там нужны деньги. У нас таких средств нет, а кредиты брать не хочется. Потом появилась возможность получить дополнительную квартиру, но мы оказались не у дел из-за дома на хуторе. Нуждаемость рассчитывается по десять квадратов на человека, а у нас 90,9 метра на девять членов семьи. Лишние 90 см по техпаспорту.

Многодетной семье полагаются бесплатные завтраки и обеды в школе, а еще 50-процентная скидка на оплату детского садика. Плюс единоразовая денежная помощь к школе (до 30% бюджета прожиточного минимума (до 59,8 рубля). — Прим.)

— Но она совсем незначительная. Наверное, можно купить пару обуви. Но надо понимать, что государство не обеспечило нас полностью к школе. Рюкзак, спортивная и школьная форма, канцтовары — на это очень много денег уходит, рублей 200.

«Килограмм сахара в день уходит точно»

Встречаемся с Анной около гипермаркета — ее семья живет неподалеку, поэтому предпочитает закупаться тут.

— Пачку подгузников мы на прибавку не купим, даже на скидке, — женщина подходит к полке с детскими товарами. — А на одного малыша у меня уходит полторы пачки по 80 штук в месяц.

Памперсы на скидке стоят 37,99 рубля (вместо 47,14 рубля), самые дорогие подгузники — 42,73 рубля. На прибавку можно купить 1 пачку, но нужно доплатить 11 копеек.

— Я обычно с калькулятором хожу. Можно посчитать, сколько стоит один подгузник в пачке. В этой упаковке получается немножко дешевле — 52 копейки и 47 копеек. Вроде незначительная разница, но когда у тебя 80 штук, там уже получается два памперса в подарок.

Еще одна важная покупка — сухая смесь. Маленькая пачка стоит 3,67 рубля, за неделю у женщины уходит три пачки по 400 граммов. В сумму пособия помещается 10 пачек смеси.

— Сейчас зима, получается три стирки в день, это мало. Когда лето, пять стирок в день. Это не так много, бывает четыре, — рассказывает Анна, когда мы подходим к отделу со стиральным порошком.

Анна берет самую большую пачку за 27 рублей, на сто стирок: «Шести килограммов хватает почти на два месяца, причем на всю семью».

Детский шампунь также в списке обязательных трат. На акции стоит бутылка объемом в 300 мл за 6,49 рубля (старая цена — 7,24 рубля), однако Анна его не берет, предпочитая проверенный вариант за 5,46 рубля. «Точно знаю, что он хороший», — аргументирует выбор многодетная мать. На прибавку можем взять три пачки порошка по 2,4 кг или две пачки порошка по 6 кг и две бутылки шампуня.

Прокормить девятерых человек достаточно тяжело, поэтому у Анны есть свои продовольственные советы. Например, хлеб женщина не покупает, печет дома сама.

— Пачка муки равносильна по цене одному батону, а я гораздо больше могу приготовить из нее — не только хлеб, но и печенье, кексы, блинчики. За неделю трачу две пачки, — рассказывает женщина.

Макароны Анна покупает «хорошие, итальянские или российские»: «Одной пачки на семью не хватает, беру две. На обед или ужин — кто-то с молоком, кто-то с сыром ест». Сахар для большой семьи — «отдельная тема».

— Хоть я его не ем, килограмм в день уходит точно. Каши, выпечка, чай с молоком — дети кладут по две ложки, а в день могут четыре раза выпить чаю. Иногда они делают леденцы. Это дешевле, чем покупать в магазине.

Молоко берем в пакетах, «потому что разница существенная, по сравнению с бутылками».

— Четыре пакета уходит за день. Один литр — только на чай с молоком. Если на ужин планируются макароны с молоком — еще один пакет. Мы пробовали тратить два литра в день, но никак не получается, даже при самой строгой экономии.

На один завтрак у семьи уходит четыре пачки творога и пачка сметаны. Еще один необходимый продукт для семьи Гобриянчиков — сливочное масло. «Если делаю печенье, пачка сразу уходит, если дети садятся есть хлеб с маслом, это тоже полпачки за раз», — рассказывает Анна.

— У меня мама работала в больнице старшей медсестрой и контролировала питание. Я так привыкла питаться — у нас утром творожок или запеканка, в обед обязательно суп. Муж поначалу смеялся, но дети привыкли уже.

Завершаем покупки на день — берем десяток яиц на омлет, средний кусок сыра и 900 граммов свинины для гуляша. На сумму прибавки у нас получается такой список: