Михаил Саакашвили: Сейчас я уже в Варшаве 12.02.2018, 19:58

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Михаил Саакашвили

Политик рассказал подробности депортации.

Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили находится в Варшаве. Об этом он сообщил в телефонном разговоре, который транслировался телеканалом NewsOne.

Саакашвили вышел на связь из Польши через телефон экс-замгенпрокурора Украины Давида Сакварелидзе, и рассказал о событиях, последовавших после задержания его в киевском ресторане «Сулугуни».

«Закрыли глаза, голову, руки, все, и они меня довезли на вертолет. Вертолет долго кружил вокруг Киева, насколько я понимаю. Я понимаю, что они хотели запутать следы. Потом он, насколько я думаю, сел в аэропорту Борисполь, где меня уже держали еще перед тем, как подогнали самолет, еще минут 40... Сейчас я уже в Варшаве», – отметил Саакашвили.

Днем 12 февраля Саакашвили в одном из киевских ресторанов задержали люди в камуфляжной форме.