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Белорусскую конькобежку дисквалифицировали на Олимпиаде

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  • 12.02.2018, 20:08
  • 6,247
Марина Зуева
Фото: kp.by

Марину Зуеву дисквалифицировали после финиша на дистанции 1500 м.

На Олимпиаде 2018 года белорусскую конькобежку Марину Зуеву дисквалифицировали после финиша на дистанции 1500 м.

В забеге наша соотечественница соревновалась с китаянкой Тьянь Руинин и на финише немного опередила соперницу, пишет tut.by. Однако потом судьи аннулировали результат Зуевой.

Во время дистанции при попытке смены дорожек спортсменки слегка столкнулись, но продолжили бежать. Виновной в ситуации признали Зуеву, поэтому ее дисквалифицировали за нарушение правил смены дорожек.


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