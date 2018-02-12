Белорусскую конькобежку дисквалифицировали на Олимпиаде

Белорусскую конькобежку дисквалифицировали на Олимпиаде5
- 12.02.2018, 20:08
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Марину Зуеву дисквалифицировали после финиша на дистанции 1500 м.
На Олимпиаде 2018 года белорусскую конькобежку Марину Зуеву дисквалифицировали после финиша на дистанции 1500 м.
В забеге наша соотечественница соревновалась с китаянкой Тьянь Руинин и на финише немного опередила соперницу, пишет tut.by. Однако потом судьи аннулировали результат Зуевой.
Во время дистанции при попытке смены дорожек спортсменки слегка столкнулись, но продолжили бежать. Виновной в ситуации признали Зуеву, поэтому ее дисквалифицировали за нарушение правил смены дорожек.