Гарвардский университет возглавил сын уроженца Минска 12.02.2018, 20:13

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Лоуренс Селдон Бэков

Лоуренс Селдон Бэков избран новым президентом Гарвардского университета.

Американский юрист и экономист Лоуренс Селдон Бэков избран новым президентом Гарвардского университета, сообщается на сайте этого учебного заведения.

Лоуренс Селдон Бэков родился в 1951 году в Детройте. Его родители эмигрировали в США из Европы. Все члены семьи его матери погибли в Освенциме, информирует tut.by.

Как отмечается на сайте, отец Бэкова приехал в США из Минска.

Бэков получил степень бакалавра экономики в Массачусетском технологическом институте, степень Ph.D. (аналог звания кандидата наук на постсоветском пространстве) — в Гарварде.

Бэков 24 года работал профессором в Массачусетском технологическом институте, с 2001 до 2011 года являлся президентом частного исследовательского университета Тафтса, после чего перешел в Гарвард. Официальное вступление Бэкова в должность произойдет 1 июля 2018 года.