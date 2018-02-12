Почему суд над «шпионом» в Украине открытый, а в Беларуси - закрытый? 1 12.02.2018, 20:27

1,817

Чем отличаются суды над «украинским» и «белорусским» «шпионами».

В Верховном суде Беларуси начался процесс по делу о шпионаже, возбужденному против украинского журналиста Павла Шаройко.

Слушания проводятся в закрытом режиме, заявила пресс-секретарь суда Юлия Лескова.

В Украине арест Шаройко расценивали как ответ на возбуждение дела о шпионаже против гражданина Беларуси Юрия Политики. Как раз в понедельник в Черниговском райсуде Черниговской области прошли предварительные слушания по его делу.

Примечательно, что суд над белорусским «шпионом» в Чернигове проходит в открытом режиме. Грифа секретности на деле Политики нет. Однако часть материалов, составляющих государственную тайну, могут засекретить по ходатайству одной из сторон в ходе слушаний, и тогда процесс пройдет в закрытом режиме. Не исключается, что дело могут вернуть на доработку в прокуратуру, а задержанному продлить срок ареста.

Дело рассматривает судебная коллегия в составе трех судей.

32-летний минчанин Юрий Политика был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины 16 июня прошлого года в пограничном пункте пропуска «Новые Яриловичи» в момент прохождения паспортного контроля и помещен в СИЗО Чернигова.