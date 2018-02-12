Завтра в Беларуси ожидается до -6°C 12.02.2018, 20:39

1,391

Ночью столбик термометра опустится до -18°C.

Новая неделя в Беларуси начнется с облачной и пасмурной погоды.

Так, синоптики прогнозируют на понедельник, 13 февраля, слабый туман, изморозь и гололедицу, передает ont.by.

Существенных осадков не ожидается, лишь днём по северо-востоку страны пройдёт снег, прогнозируется слабая метель.

Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов мороза, при прояснениях столбик термометра опустится до -18°C. Днём ожидается до шести градусов мороза.