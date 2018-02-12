Дворкович об отключении РФ от SWIFT: Это было бы сумасшедшим поступком 11 12.02.2018, 20:50

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Российский вице-премьер рассказал о последствиях после возможного отключения РФ от SWIFT.

Работа российских банков будет затруднена после возможного отключения от системы SWIFT, однако финансовые институты и компании России готовы к этому. Об этом вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал на церемонии открытия седьмой сессии «Международная модель ООН», сообщает ТАСС.

По его словам, в случае отключения от SWIFT российским банкам придется применять устаревшие технологии. «Любую проблему встретим достойно», — сказал Дворкович. Возможное отключение российских финансовых организаций от SWIFT вице-премьер назвал «сумасшедшим поступком со стороны наших партнеров». «Очевидно, что и им — я имею в виду не конкретным лицам, принимающим такое решение, а компаниям, которые работают в США и Европе, — это тоже принесет вред. Это касается не только отключения от SWIFT», — подчеркнул вице-премьер РФ.

В конце января Дворкович, комментируя новые возможные санкции со стороны США, выразил надежду, что Россию не отключат от SWIFT. Вице-премьер РФ сообщил, что такой шаг будет восприниматься как «агрессия», на который у России есть «некоторые возможные ответные шаги». Возможное отключение России от SWIFT обсуждается с 2014 года, после введения первых антироссийских санкций. К межбанковской системе SWIFT подключены более 11 тыс. финансовых организаций в 200 странах мира.