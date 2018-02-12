Дарья Домрачева: Ветер и холод не позволяют показать результат 40 12.02.2018, 21:06

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Дарья Домрачева

Белорусская биатлонистка прокомментировала результаты выступления на Олимпиаде в Пхенчхане.

Белоруска Дарья Домрачева, показавшая 37-й результат в гонке преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане, рассказала «Прессболу», к чему в Корее сложнее всего приноровиться.

– Обидно, что Олимпиада проходит в месте, где столь сильный ветер?

– Обидно, когда какие-то посторонние моменты вмешиваются в расстановку финишного протокола. Но таков биатлон. Быть может, он именно поэтому настолько интересен для зрителей.

– К чему сложнее всего приноровиться: холод, ветер, часовые пояса, давление, вызванное медальными ожиданиями?

– Да нет. Часовые пояса не ощущаем здесь в принципе. Тут нет какой-то сложности. Ветер и холод — основные моменты, которые пока не позволяют показать тот результат, на который мы способны.

– Не возникает сейчас ассоциаций с другими стартами в Корее? ЧМ-2009?

– Что-то всплывает, но не думаю, что стоит на этом сильно фокусироваться, потому как сегодня новый день, абсолютно другой турнир, абсолютно другие условия. Новая борьба, новые гонки.

– Как в понедельник скользили лыжи?

– Неплохо.

– Есть ощущение, что находитесь на Олимпийских играх, или чего-то не хватает?

– Конечно чувствуется, что это Олимпиада, – сказала Домрачева.