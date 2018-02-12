Россия спряталась в кусты 12.02.2018, 21:24

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Официальной позиции от генштаба, минобороны или Кремля о разгроме ЧВК «Вагнер» не слышно.

Гибель бойцов ЧВК "Вагнер" в Сирии свидетельствует о том, что России нечего противопоставить военнослужащим США, заявил в комментарии изданию "Гордон" украинский журналист, военный корреспондент, работающий в горячих точках Ближнего Востока, Юрий Мацарский.

"Судя по всему, американцы нанесли серьезный удар по ЧВК "Вагнер". Были ли наемники с российскими погонами – я судить не берусь. Логика событий следующая – в Сирии сейчас не существует единого государства. Это несколько кусков территории, которые контролируются разными отрядами, правительствами и странами. И когда кто-то пытается изменить границы этих территорий, происходит то, что произошло. Асадиты и российские наемники пытались к своей территории присоединить часть земель, контролируемых курдскими формированиями и их американскими союзниками. И в ответ получили сопротивление, противопоставить которому ничего не смогли. Российские СМИ рассказывают о непобедимости их армии и мощной технике, но в Сирии мы увидели, что все совсем не так", – отметил Мацарский.

Он подчеркнул, что Москва никак не отреагировала на инцидент в Сирии.

"По имеющимся данным, в воздухе США использовали чудовищную вещь – AC-130, так называемый "Ангел смерти". Это огромный самолет, обвешенный пушками и поражающий все что только можно. Американцы дали четко понять, что не готовы пересматривать границы влияния, установленные в Сирии. А Россия спряталась в кусты. Официальной позиции от генштаба, минобороны или Кремля о разгроме ЧВК "Вагнер" не слышно. Они пытаются замять ситуацию. РФ готова и дальше нести потери в Сирии. В ответ они разве что разбомбят пару сирийских деревень или городов. В результате погибнут ни в чем не повинные люди. А вот противопоставить что-либо Америке россияне не в силах", – заявил журналист.

По его мнению, разгром ЧВК "Вагнер" не является серьезной проблемой для российских властей.

"РФ не специально подставила своих людей. Хотя гибель наемников из ЧВК "Вагнер" для Москвы не так уж и страшна – бабы новых нарожают. Тем более, это же не какие-то кадровые военные, из которых нужно будет делать героев. Наемники – это отребье, бандиты, согласившиеся идти убивать людей. И им абсолютно все равно, куда их отправят. На Донбасс? Значит, на Донбасс. В Сирию? Значит, в Сирию. Надо будет – поедут в Афганистан или Йемен", – резюмировал Мацарский.

8 февраля 2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе коалиции в Сирии, жертвами которого стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада.

Источники CBS в Пентагоне сообщили, что в Сирии были убиты "российские наемники". Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) считает, что речь идет о бойцах ЧВК "Вагнер", которая действует на месторождениях полезных ископаемых в долине Евфрата.

Бывший "министр обороны" террористической организации "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что сообщения о потерях в Сирии постоянно меняются в сторону увеличения.

"На данный момент точно ясно, что убитых и раненых – реально сотни. Несколько сотен. В остальном – разноголосица. Но последняя цифра ("не окончательная", как сообщили) вообще выглядит "запредельно". Якобы – аж за 600 (644, если точнее, – и это только убитых)", – подчеркнул он.

По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, российская сторона заявила, что ее сил в зоне нанесения авиаудара не было изначально.