Жену сына Трампа госпитализировали после вскрытия «конверта с порошком» 1 12.02.2018, 22:29

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Дональд Трамп-младший и Ванесса Трамп

Письмо предназначалось для Дональда Трампа-младшего.

Жена Дональда Трампа-младшего, Ванесса Трамп, была госпитализирована после получения письма, содержащего белый порошок внутри, сообщает РБК со ссылкой на Fox News.

Отмечается, что невестка президента США находясь в нью-йоркской квартире, открыла письмо, которое было адресовано супругу. Внутри она обнаружила «белый порошок». После этого в качестве меры предосторожности, ее доставили в медицинский центр в Нью-Йорке.

В полиции города NBC News сообщили, что «нет никаких признаков того, что кто-либо серьезно пострадал, также нет никаких признаков того, что вещество могло быть опасным биологическим материалом».

Сотрудники и Секретной службы проводят расследование.

В сентябре 2017 года спецслужбы США сняли охрану с Дональда Трампа-младшего. Как сообщала New York Times старший сын президента отказался от положенной ему охраны «ради большей свободы своей личной жизни». При этом не уточнялось, снята ли охрана с членов семьи Трампа-младшего — его жены Ванессы и пятерых детей.

По данным New York Times, Трамп-младший любит заниматься туризмом и охотой. Он отказался от охраны, чтобы заниматься хобби «без свиты сопровождающих его повсюду спецагентов». Сын Трампа является исполнительным вице-президентом Trump Organization.