ОИ-2018: Германия лидирует в медальном зачете, Беларусь пока без наград

ОИ-2018: Германия лидирует в медальном зачете, Беларусь пока без наград3
- 12.02.2018, 22:26
- 1,735
В активе у немцев четыре золотые медали, одна серебряная и две бронзовые.
В медальном зачете первое место занимает сборная Германии. В активе у немцев четыре золотые медали, одна серебряная и две бронзовые.
Второй идет команда Голландии. В активе у голландцев три золота, два серебра и две бронзы.
Замыкает тройку лидеров сборная Норвегии – два золота, четыре серебра и три бронзы.
Белорусская команда пока не имеет наград.
Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.