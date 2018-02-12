ОИ-2018: Германия лидирует в медальном зачете, Беларусь пока без наград 3 12.02.2018, 22:26

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Фото: getty images

В активе у немцев четыре золотые медали, одна серебряная и две бронзовые.

В медальном зачете первое место занимает сборная Германии. В активе у немцев четыре золотые медали, одна серебряная и две бронзовые.

Второй идет команда Голландии. В активе у голландцев три золота, два серебра и две бронзы.

Замыкает тройку лидеров сборная Норвегии – два золота, четыре серебра и три бронзы.

Белорусская команда пока не имеет наград.

Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.