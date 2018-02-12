Строите квартиру? Будьте готовы к сюрпризам 4 12.02.2018, 22:39

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Почему жильцы должны платить за промахи застройщика?

Надежда и Вадим Высоцкие живут на съемной квартире и восьмой год ждут, пока сдадут скандально известный дом на Волгоградской от застройщика «Волынь», пишет «Белсат».

Руководство компании осудили за мошенничество, а жители до сих пор ходят в суды, пытаясь вернуть деньги через жилищные облигации. Облигации были застрахованы, но «Белэксимгарант» заявил, что мошенничество – не страховой случай.

Постановление выплатить компенсацию принял Александр Лукашенко. Но деньги, уплаченные в 2009-м, обесценила девальвация. Высоцкие добивались, чтобы выплаты считали не по ценам 8-летней давности, а по номиналу облигаций. Теперь за дом взялось Управление капитального строительства, а потому свою квартиру Высоцким надо покупать у него второй раз. С учетом всех потерь один квадратный метр им обошелся в $ 1120.

Что не так с облигациями?

О жилищных облигациях, в отличие от долевого строительства, в законодательстве четко не прописаны все нюансы заключения и расторжения договоров. Поэтому и застройщики, и суды могут трактовать их так, как считают нужным.

Дела пострадавших от «Волыни» рассматривали различные суды, и размер компенсаций людям насчитали разный. В президентском постановлении о «Волыни» отмечено: «компенсировать в размере фактически понесенных расходов, но не более номинальной стоимости облигаций». Отсюда и такой разный подход к подсчетам.

Почему отказывает суд?

Дмитрий Котов споткнулся на жилищных облигациях, когда вознамерился взыскать с застройщика неустойку за нарушение сроков сдачи квартиры на год. Когда он покупал квартиру, не придал значения тому, что договор называется инвестиционный, и об ответственности застройщика в нем ничего не сказано.

Тогда он попытался действовать по закону и взыскать проценты за пользование своими деньгами с застройщика в качестве потребителя. Суд ему отказал – мол, дело вовсе не потребительское, а договор имеет нормы долевого строительства. Мужчина пошел в суд второй раз, логично ссылаясь уже на права дольщиков. Однако ему снова отказали. Он чувствует себя обманутым.