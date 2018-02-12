Средняя пенсия в Польше - 502 евро 4 12.02.2018, 22:57

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Самая большая пенсия в Польше составляет более 5 тысяч евро.

Средняя пенсия в Польше составляет 2100 злотых (1 евро = 4,18 злотого - курс НБП на 12 февраля - Прим.). Это следует из данных Главного статистического управления Польши. При этом 50% пенсионеров получают ежемесячную пенсию, которая не превышает 1800 злотых, передает «Польскае радыё».

В свою очередь наибольшая пенсия у одного из жителей Люблина - ежемесячно он получает 21 тыс. злотых. Секрет такой высокой пенсии в том, что трудовой стаж мужчины составляет 60 лет.

Наибольшая же пенсия, которая выплачивается в Варшаве, составляет 15 тыс. злотых.

Средняя продолжительность жизни в Польше для мужчин составляет 73 года, для женщин - 81.