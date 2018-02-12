«Закрытое» предприятие Бобруйска одевает немецкую армию 12.02.2018, 23:17

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Как работает предприятие «Бобруйсктрикотаж».

О судьбе этого предприятия не было слышно так давно, что его упоминание порождает один-единственный вопрос: как, оно еще живет?

Курсы «кройки» и шитья

Признаться, территория, прилегающая к «Бобруйсктрикотажу», производит странное впечатление: тихо и малолюдно. Внешний вид нескольких производственных корпусов явно указывает: производством тут давно не пахнет. Что же, зайдем на проходную.

Директор Елена Владимировна Дегтерева встречает нас в строгом деловом костюме.

— А разве здесь не в верхней одежде ходят? — спрашивает «Коммерческий курьер», вспоминая одну из «бобруйсктрикотажных» страшилок.

— С тех пор как запустили котельную, в цехах температура в пределах 18–20 градусов. В коридорах — да, прохладно. Но отопление только производственных и административных помещений позволяет нам неплохо экономить.

Свою должность Елена Владимировна заняла в марте 2017 года, до этого успев поработать в концерне «Беллегпром». С ее приходом слово «экономия» стало на предприятии определяющим. «Выкраивать» пришлось буквально на всем. Один, но очень показательный пример: раньше свет в швейном цехе зажигал один общий выключатель. Теперь каждая лампа над каждым рабочим местом имеет свою кнопку. Новая экономическая политика принесла свои результаты. Главный из которых — возврат к пятидневной рабочей неделе и почти двукратное сокращение кредиторской задолженности. По итогам 2016 года предприятие было должно 570 тысяч рублей, год минувший был закрыт с показателем 330 тысяч.

— Хотя и это, конечно, много, — констатирует директор. — По причине большой кредиторской задолженности мы, например, пока не можем обновить производственные фонды. Модное слово «модернизация» — пока не про нас.

Сегодня предприятие занимает лишь треть от прежних производственных площадей. Оставшиеся две трети выставлены на продажу. Все производство сосредоточено в главном корпусе. Здесь и швейный цех, и вязальный участок, и склад готовой продукции.

Тепло ли тебе, солдат Бундесвера?

Кстати о складе готовой продукции. Запасы в минувшем году удалось немного сократить. На сегодня они составляют 58 процентов к среднемесячному объему производства против 63 процентов год назад.

— Склады могли бы разгружаться гораздо быстрее, будь у нас фирменная торговая сеть, — продолжает Е. В. Дегтерева. — Но пока она ограничивается единственным магазином на территории предприятия. Хотя уже сейчас заключено 123 договора с торговыми объектами на поставку нашей продукции. Среди них такие крупные ритейлеры как «Гиппо».

Здесь важно уточнить: говоря «наша продукция», директор имеет в виду одежду, которую предприятие реализует под маркой «Бобруйсктрикотаж». Доля ее в общем объеме пока скромная: по итогам года она составила 4,2 процента (по итогам‑2016 было 2,1). В натуральном выражении это порядка 25000 единиц продукции. В наступившем году трикотажники планируют увеличить удельный вес своих изделий до десяти процентов. С полным производственным циклом: от дизайна до производства полотна и готовых изделий. Уже сейчас в ассортименте предприятия есть спортивные и детские костюмы, нижнее белье, байки, водолазки. И, само собой, дресс-хит всех времен и народов — тельняшки. Бело-синего кроя, дожидающегося превращения в предмет гардероба (не только мужского), в швейном цехе особенно много.

Но все-таки основную загрузку людских и производственных ресурсов дают заказы от сторонних производителей. На сегодня у трикотажки заключено 13 таких контрактов. В числе партнеров именитые белорусские бренды: «Свiтанак», «Mark Formelle», а также предприятия России, стран Балтии, Италии, Германии. Последняя значится в качестве заказчика на пошив термобелья для армейских нужд.

Не открою секрета, если скажу: исполнение заказов белорусам законодатели мировой моды доверяют вовсе не по причине альтруизма или любви к искусству. Высокое качество и относительно дешевая рабочая сила — вот что привлекает иностранного заказчика в наших широтах. Интересно, в какие деньги оценивают заказчики труд работников «Бобруйсктрикотажа»?

— Мы стараемся подходить к каждому заказчику индивидуально, — объясняет Елена Владимировна. — Точных цифр я не назову: коммерческая тайна. Могу сказать, что сейчас оплата нормо-минуты рабочего времени позволяет окупить затраты на производство.

Беззаботные «безработные»

Среди бывших заказчиков — предприятие «Шарм» (г. Смоленск), производящее одежду под брендом «Твое». Прежний партнер вот-вот превратится в конкурента: буквально в нескольких метрах от трикотажки, в ранее принадлежавших ей корпусах, «Шарм» запускает собственное производство. Уже сейчас активно рекрутируется персонал. Прежде всего ждут швей. И это притом, что в городе с ними, по словам Елены Дегтеревой, хронический дефицит.

— Мы подали в центр занятости информацию о десяти вакансиях швей. Хотя по факту нам надо больше.

Естественно, в таких условиях о сокращении персонала не может быть и речи. На сегодня на предприятии заняты 240 человек. Эта цифра за последний год не поменялась ни в одну, ни в другую сторону. Основу коллектива составляют ветераны. Те, кто отдал трикотажке 30, а то и 40 лет. Многолетний опыт и высокая квалификация конвертируются во вполне осязаемые денежные знаки.

— Средняя начисленная заработная плата по предприятию составляет 440 рублей, — говорит Е. В. Дегтерева. — Это не много. Но тут я должна пояснить: зарплата напрямую зависит от нормы выработки. Швеи, которые делают 60 и более процентов, получают 570 рублей. И далее по нарастающей. Но у нас есть 25 человек, которые не в состоянии сделать и 20 процентов. Их зарплата настолько мала, что тянет вниз среднюю заработную плату по предприятию.

Почти все двадцатипроцентники — выпускники профессиональных учебных заведений города. Отказать им в приеме на работу предприятие не вправе: год они должны отработать железно. Или будут должны компенсировать государству расходы на обучение.

Постигать основы швейного производства можно и на самом предприятии. В рамках республиканской программы профессиональной переориентации «Бобруйсктрикотаж» проводит обучение бобруйчан. В прошлом году из центра занятости пришло 18 человек. На сегодня осталось десять.

О будущем предприятия Елена Дегтерева говорит с осторожностью. «Будем работать, наращивать объемы, снижать затраты и повышать отдачу от каждого работника. А совсем скоро приступим к разработке собственной торговой марки „Бобруйсктрикотаж“. Чтобы по ней могли безошибочно узнать нашу продукцию».