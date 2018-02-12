Спорт как «последнее прибежище» патриота 2 Александр Хоц, Facebook

12.02.2018, 23:25

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Выдающийся спортсмен вполне может представлять тоталитарный, людоедский или архаичный режим.

Интересно, что именно спорт так важен для нашего "лидера нации". Настолько важен, что (редкий случай) Путин готов был извиняться перед атлетами за проблемы с допуском на Олимпиаду. Чувствуя (скорее всего) реальную вину за "моче-половые" игры государства, подкосившие многие блестящие карьеры.

Можно много говорить о пропагандистской важности спорта для любой авторитарной системы - в качестве механизма мобилизации. Безусловно, это важно было для Рейха в 1934 году (см: кадр из фильма "Олимпия" Лени Рифеншталь) или для СССР, продвигавшего идею преимуществ советского строя.

Но не только это.

Спорт вообще - интересная сфера государственных (идеологических) противоборств на сугубо личном (я бы сказал - архаичном) уровне. Это "личная" война атлетов, не связанных напрямую с мощью экономики, с интеллектуальным потенциалом страны или геополитическим могуществом.

Здесь атлет из "скромной" африканской страны может побеждать посланцев сверхдержав из развитого мира. Этим "личным форматом" побед спорт невероятно притягателен для режимов, которые не способны конкурировать с развитыми странами в иных областях, требующих сложной социальной организации жизни (демократии, прав человека, социальных гарантий и условий развития).

Выдающийся спортсмен вполне может представлять тоталитарный, людоедский или архаичный режим. Прыгуны в воду из Северной Кореи или Китая - блестяще выступают на международных турнирах, обладая (как я догадываюсь) дополнительной и мощной мотивацией не попасть в опалу дома..

И хотя всё больше в спорте важны технологии, связанные с уровнем развития науки и экономики, но при этом мировой спорт - остаётся удивительным островком "личностной" архаики в мире глобальных конкуренций.

Он пришёл к нам из эпох, где мышечная сила решала всё.

"Страна советов" могла дышать на ладан, но её блестящие спортивные "лица" продолжали гипнотизировать мир идеей мнимых достижений.

Для психологии типичного авторитарного "лидера" - вроде Путина - спорт является "последним прибежищем" созданной им системы. Не в силах конкурировать в экономической мощи, Россия делает ставку на архаичное и личное "противоборство", пытаясь строить репутацию страны на личных достижениях и мускульной силе.

Мускульная сила (не обременённая интеллектом) - подлинный фетиш авторитарных правителей, строящих систему общественных ценностей на культе (военного, государственного, морального) превосходства.

В спорте царит архаичный культ доминирования, - гендерного, мужского (или даже женского - по мужскому типу). И мускульная сила - остаётся подлинной философией любого спорта.

Не случайно спортсмены всегда были в чести у советского режима, символизируя покорную, лояльную, управляемую (даже анти-интеллектуальную) силу, готовую к роли "витрины" (той или иной) идеологии.

Притягательность победы для любого фаната (под крики "мы их сделали!") заключается в отсылке к тому "аппарату", которым владеет и сам фанат, - которому достаточно быть "сильным", чтобы напрямую соотнести себя со спортсменом. Трудней соотнести себя с учёным или шахматистом, - но в обычном спорте довольно просто ощутить себя в облике (и в теле) победителя.

Именно в спортивной "конкуренции мышц" - авторитарным правителям мерещится надежда на успех их примитивных систем. Ведь если можно побеждать посланцев Запада, невзирая на уровень цивилизованного развития целых обществ, - значит столь же конкурентной может быть и архаичная социальная система..

Иллюзия, - но крайне привлекательная.

Впрочем... Даже тут (в зоне его "архаичной" ответственности) наше государство "облажалось" у всех на глазах. За что и вынужден был извиняться верховный мошенник, проваливший трюк на "ловкость рук".

Александр Хоц, Facebook