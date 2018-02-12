RFI: Оппозиция Беларуси готовится к празднованию 100-летия БНР 1 12.02.2018, 23:30

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Фото: tut.by

На празднование юбилея БНР приглашены представители европейского и американского политикума.

Официальный Минск пока не отозвался на неоднократные предложения политической оппозиции и общественности отметить традиционно День Воли 25 марта как общенациональный праздник независимости. Оппозиция же впервые за долгое время объединилась — ради столетнего юбилея Белорусской Народной Республики, пишет RFI.

Белорусская Народная Республика была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года. Республика Беларусь официально этот день не отмечает, символика БНР — герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг — в 1991–1995 годах была государственной, затем заменена на близкую к той, что использовалась в БССР. Правительство Белорусской Народной Республики успело создать национальные институты, ввести паспорта, открыть в нескольких странах диппредставительства БНР. С января 1919 года структуры БНР существуют в изгнании — 31 декабря 1918 года в Смоленске большевики объявили о создании БССР. По мнению многих историков, период БНР стал первым этапом государственного становления белорусской нации.

В новейшей истории Беларуси День Воли 25 марта — главная уличная акция оппозиции и демократической общественности.

Оргкомитет по празднованию столетия БНР начал работу в январе. О празднике независимости вместо протестного Дня Воли в интервью RFI рассказывает представитель оргкомитета, бывший политзаключенный, христианский демократ Павел Северинец.

- Мы собираемся провести за целый год большую волну из сотен мероприятий, кульминацией должно стать торжественное шествие в центре Минска 25 марта. Поэтому сейчас мы подали заявки в Минский горисполком, сейчас мы стараемся попасть на приемы к государственным чиновникам для того, чтобы убедить их в том, что такое общенациональное празднование независимости в независимой Беларуси должно быть общим делом.

- Новый формат Дня Воли предполагает координацию празднования с властями. Получается ли разговор, диалог, есть ли он вообще?

- Столетие — это та дата, когда, наверное, протестная акция будет не так уместна. А вот общее празднование — это как раз тот формат, которого ждет общество. Поэтому как раз мы и разговариваем с властями, но пока к этому времени определенных ответов нет. У нас нет ответа ни относительно формата шествия, ни относительно участия государства во всех этих праздниках. Власти, на наш взгляд, сильно боятся Москвы, потому что участие в мероприятиях по независимости будет означать, наверное, в глазах Кремля «украинизацию» Беларуси.

- Если предложенный план — шествие, митинг и концерт в центре — будет все же отвергнут властями, есть ли у оргкомитета план Б?

- Действительно, мы подали заявку на сбор на площади Якуба Коласа — это самый центр Минска, шествие по проезжей части проспекта Независимости — это главная транспортная артерия Минска — до площади Свободы, это исторический центр. Если власти, как они обычно делают с протестными акциями, отправят нас на (площадь) Бангалор, которую в народе называют площадкой для выгула собак, то это будет унижение, это будет вызов обществу — и не исключено, что в таком случае пройдет и протестная акция. Но мы не готовимся ни к варианту площади Бангалор, ни к варианту протеста — мы работаем сейчас над тем, чтобы добиться разрешения на установленный, определенный формат: торжественное шествие в центре Минска.

- Кто-то из этих звезд, которых планируется пригласить, белорусского рока, белорусской музыки вообще, откликнулся уже?

- Лявон Вольский (основатель и лидер групп «Мроя», N.R.M., «Крамбамбуля», музыкант, художник, поэт — прим.) готов выступить на площади Свободы, когда будет разрешение. Переговоры с Михалком, хэдлайнером белорусской альтернативной сцены (Сергей Михалок — основатель и фронтмен группы «Ляпис Трубецкой», ныне лидер проекта BRUTTO — прим.) идут, думаю, что и его согласие будет, если будет центр Минска, если будет разрешение. Другие исполнители готовы выступать на площади Свободы, опять же все упирается в разрешение Мингорисполкома, потому что это огромная аппаратура, это определенные условия… Но, тем не менее, мы стараемся привлечь на свою сторону и послов европейских государств, и представительства Америки в Беларуси для того, чтобы провести этот день не так, как это было в прошлом году.

- Кто не присоединился из приглашенных субъектов оппозиции к оргкомитету и почему, если есть таковые? Кого не приглашали сознательно?

- В оргкомитет по празднованию столетия БНР входят практически все демократические силы. Это, наверное, первый случай за последние лет пятнадцать, когда такой широкий спектр политических сил уже месяц работает вместе. Мы сознательно не приглашали некоторых представителей так называемой конструктивной оппозиции, которые работают с властями, работают под прикрытием властей, таких, как Либерально-демократическая партия (Беларуси) или Социально-спортивная партия, — на наш взгляд, это просто части власти, которые делают вид, что имеют какую-то отличную от властей точку зрения. И не приглашали мы коммунистов, потому что для коммунистов, даже оппозиционных к Лукашенко, независимость не является ценностью, и у них партнеры в России — мы понимаем, что это пророссийские силы. Все остальные — участвуют. Возглавляет оргкомитет Микола Купава — это представитель Консервативно-христианской партии — БНФ, в оргкомитет входят все основные политические партии, такие как Белорусский народный фронт, Объединенная гражданская партия, Белорусская христианская демократия, социал-демократы всех направлений, а также общественные организации.

- Ожидаете ли на праздновании европейских гостей, тех же партнеров правоцентристской коалиции (ОГП, оргкомитет по созданию БХД, движение «За Свободу») — делегацию Европейской народной партии?

- Мы приглашаем представителей европейского и американского политикума, в том числе представителей белорусской эмиграции, которые играют видную роль в своих странах. Думаю, что представители будут. Для нас очень важно, чтобы это празднование проходило в европейском контексте, потому что это не только белорусская дата — мы знаем, что практически все западные соседи Беларуси ведут отсчет своей независимости в новейшей истории именно от начала и середины 1918 года, такая ситуация и в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Украине.

- Какое количество участников Дня Воли прогнозирует правоцентристская коалиция в этом юбилейном году?

- Мы надеемся, что в любом случае, при любом исходе переговоров с властями, это будет многотысячное шествие.

Павел Северинец отмечает, что в последние годы становится заметным изменение оценки роли БНР в становлении белорусской государственности не только в академических кругах, но и среди чиновников. «После войны, которую Россия развязала в Украине, во власти очень многие наконец-то поняли то, о чем давно говорили белорусские демократы и патриоты: независимость — это наивысшая ценность. И что Россия в любой момент может устранить этот режим и закрыть файл белорусской независимости вообще. Люди поняли, что вопрос независимости — это вопрос жизни и смерти, поэтому даже с риском для своей позиции в государственной системе они готовы высказываться за независимость», — считает Павел Северинец.