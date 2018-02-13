В Израиле создают «человека-невидимку» 7 13.02.2018, 8:30

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Д-р Алина Карабчевская

Мантия-невидимка Гарри Поттера в ближайшие годы может стать реальностью.

Исследователи из Университета Бен-Гуриона в Беэр-Шеве представили новый искусственный материал, делающий невидимым накрытый им объект, меняя направление отраженного света, пишет «Хадашот».

Известно, что наше зрение основано на способности глаза улавливать пучок света, отраженного от объекта. Чтобы «обмануть» природу, ученые встроили в материал микросхему, которая рассеивает свет и искривляет его путь. Чтобы объект стал невидимым, достаточно накрыть 70% его поверхности — этот метод руководитель группы, преподаватель кафедры электрооптики д-р Алина Карабчевская называет «спрятаться под ковром».

Следующим шагом должна стать разработка прототипа этого самого ковра, плаща или мантии, подтверждающего правильность теории. Что, в случае успеха, значительно расширит существующие возможности маскировки. На сегодняшний день — это «антирадарная» темная краска, используемая в военном авиастроении, локальные технологии оптического камуфляжа, технологии рассеяния электромагнитных волн и т.п.

Так что, если фэнтези станет реальностью, винить в этом будут троицу молодых израильтян — Алину Карабчевскую, Якова Галутина и Эрана Фалека.