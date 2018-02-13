Сенаторы потребовали от Трампа наказать фигурантов «кремлевского списка» 1 13.02.2018, 8:37

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Конгрессмены настаивают на введении новых санкций против РФ.

Группа членов сената конгресса США разработала проект резолюции, которая призывает президента Дональда Трампа ужесточить санкции против России в соответствии с принятым летом 2017 года законом, сообщает Politico.

Авторами резолюции выступили влиятельные сенаторы-демократы Бен Кардин (штат Мэриленд), Шеррод Браун (штат Огайо), Роберт Менендес (штат Нью-Джерси). Издание отмечает, что объявленное в конце января решение администрации не вводить новые санкции против России под предлогом того, что уже принятые меры работают эффективно, разочаровало демократов.

«Отсутствие серьезности, которое проявила администрация перед лицом явной угрозы национальной безопасности, <...> вызывает тревогу, так не должно продолжаться», — отметил Кардин в заявлении по резолюции.

По данным агентства, которое ознакомилось с текстом документа, его авторы обвинили Москву в подрыве демократических процессов в Украине и оказании поддержки правительству Сирии. В нем также упоминаются слова директора ЦРУ Майкла Помпео о том, что Россия и сейчас предпринимает попытки вмешательства во внутреннюю политику США и стран Европы. Сенаторы призвали ввести санкции в отношении причастных к коррупции лиц, «принимая в расчет информацию, содержащуюся в докладе», который Белый дом направил в конгресс в конце января.

29 января Минфин США представил в Конгресс доклад о российской элите, который он обязан был представить по закону, принятому летом 2017 года. В открытой и опубликованной его части названы 210 человек, в том числе богатейшие бизнесмены и высшие чиновники. Значительная часть списка состояла из имен руководителей крупных российских госкомпаний и компаний с государственным участием. Закрытая часть доклада, по информации Минфина, состоит из «сотен страниц». Имена людей, попавших в закрытую часть списка, не разглашались.