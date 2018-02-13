Тестировщик: Зарабатываю больше жены, но в нашей семье свобода и равенство 3 13.02.2018, 8:51

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Как живут белорусские семьи, где супруги работают в одном офисе.

Надежде и Александру Яшиным по 23 года. На встречу с журналистами Onliner.by они вышли прямо из офиса: муж и жена работают тестировщиками в «СофтТеко» и фактически находятся в зоне видимости друг друга 24 часа в сутки. «Как вы выживаете?» — смеясь, спросили журналисты. И получили подробный ответ.

«Я купил кольцо, заранее узнал Надин размер. Достал коробочку и сказал: «Ну что, выйдешь за меня?»

Надя и Саша познакомились еще на втором курсе. Оба учились в БНТУ и оказались на озере в общей компании. «Надя мне сразу понравилась, я ей тоже тогда приглянулся», — улыбается законный муж. История влюбленных студентов была похожа на многие другие: ходили вместе в кино, слушали одинаковую музыку, встречались на пробежках по утрам. Так получилось, что в течение нескольких лет у ребят были разные смены в университете: когда Саша возвращался с учебы, Надя только собиралась на пары. Кто знает, может быть, нынешняя работа в одном офисе стала компенсацией за то время вынужденной разлуки.

Во время учебы Саша начал работать, чтобы себя обеспечивать и чувствовать посвободнее. В конце концов он решил снять квартиру и сделать Наде предложение.

— Это был пятый курс. Я помню, Саша позвонил и говорит: «Пойдем погуляем». В тот день было холодно, я хотела отказаться, но голос у него был какой-то особенно настойчивый. Мы гуляли по району, когда Саша вдруг остановился у какого-то дома и сказал: «О, смотри, что я нашел! Ключи. Не хочешь заглянуть?» Вот это был сюрприз! — вспоминает Надя.

— Я купил кольцо, заранее узнал Надин размер — 15,5. Мы сидели вдвоем в полупустой квартире, отмечали наш переезд с бутылочкой вина в романтичной обстановке, красиво нарядились. Я достал коробочку с кольцом, открыл и сказал: «Ну что, выйдешь за меня?» И это был шок для нас обоих. Очень яркий момент. Время будто остановилось. Надя ответила: «Да!» Я рад, что все так произошло, — говорит Саша.

Свадьба была маленькой и уютной: пара сняла коттедж для родителей и самых близких друзей. Это было два года назад. С тех пор выпускники БНТУ набрались самостоятельности. Пройдя не самое увлекательное распределение, Надя, выпускница машиностроительного факультета, пошла на курсы тестировщиков программного обеспечения. Через несколько месяцев девушка прошла девять собеседований и в итоге выбрала «СофтТеко».

— Я подала сюда свое резюме, а потом подначила Сашу сделать то же самое, — рассказывает Надя. — Нас пригласили на парное собеседование, выслали тестовые задания и в итоге взяли обоих. Помню, в конце телефонного разговора еще на самом первом этапе HR спросила: «У вас одинаковые фамилии. Это ваш муж?» — «Ну да». — «Окей, понятно». HR задала несколько вопросов на тему возможного дискомфорта для нас или конкуренции. Мы ответили, что этого точно не будет. С тех пор никто никаких вопросов не задавал. Хотя, наверное, это выглядит странно, когда два сотрудника с одинаковой фамилией выходят на работу с разницей в пару дней.

«Как бы я пришла к мужу на новогодний корпоратив, если бы никого там не знала?»

Утром Надя и Саша вдвоем завтракают, садятся в машину, приезжают в офис, занимают места в противоположных концах большого опен-спейса и работают над разными проектами, ходят пить кофе, обедать и играть в кикер, а вечером возвращаются домой, чтобы сходить на пробежку, поужинать, обсудить работу и утром снова проснуться вместе. Как они выдерживают такое количество времени, проведенного друг с другом?

— Легко! Я в этом вижу только плюсы, — уверенно говорит Надя. — Если бы кто-то из нас остался на предыдущей работе, было бы хуже. Сейчас намного больше общих тем для разговора. Или вот взять, например, новогодний корпоратив. В нашей компании работает больше сотни человек, и все приходили «+1». Представьте, я бы, как жена, пришла к мужу в такую большую компанию, а там столько незнакомых людей, и со всеми нужно знакомиться, разговаривать. Это достаточно неуютно. А так нам обоим было комфортно среди коллег, мы всех знали.

— Мы не напрягаем друг друга. Общения не слишком много и не мало — как раз столько, сколько нужно. На предыдущих работах у нас офисы были неподалеку, и мы ходили вместе обедать. Так что, можно сказать, тренировались заранее, — смеется Саша.

— А как насчет конкуренции в работе? Соревнуетесь друг с другом из-за зарплаты?

— Сейчас с улыбкой вспоминаем времена, когда во время распределения бегали с расчетными листками и выясняли, у кого на 20 рублей больше. Работа в IT позволяет рассчитывать уже на совершенно другие суммы… Наверное, некоторый спортивный интерес обогнать мужа у меня все-таки есть, — признается Надя.

— Сейчас я зарабатываю чуть больше, но это зависит не от пола, а от конкретного проекта. Вообще, у нас с Надей конкуренции нет, семейный бюджет — общий. В нашей паре полное равенство и свобода слова, никакого доминирования. У меня нет замашек вроде «Готовь мне борщ, женщина!». Мы готовим вместе и убираем тоже. Наверное, такое равенство и дает нам ощущение свободы в отношениях, хотя мы много времени проводим вместе, — заключает Саша.