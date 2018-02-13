В Пхенчхане зарегистрировали первый положительный тест на допинг 1 13.02.2018, 8:57

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Название допинг-препарата пока не разглашается.

Первый положительный тест на допинг во время Зимней Олимпиады в Южной Корее неожиданно зарегистрирован у японского спортсмена, что стало первым таким случаем в истории японского спорта на зимних играх.

Об этом в ночь на вторник сообщило американское издание USA Today.

"Утром во вторник было сообщено о первом на Зимних Олимпийских играх положительном тесте на допинг у японского конькобежца на коротком треке Кейя Сайто, который был признан нарушителем",- отмечается в сообщении.

Название допинг-препарата пока не называется, однако отмечается, что Сайто будет исключен из соревнований.

Японский олимпийский комитет планирует официально объявить о применении допинга во время пресс-конференции позже во вторник. Это станет серьезным ударом для Японии, которая давно гордится своей политикой "чистого" спорта и будет принимать Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Положительный тест на допинг, установлен у 21-летнего Сайто, стал первым в истории японской сборной на зимних Олимпийских играх. Кей Сайто находится в резерве команды Японии на 5000-метровой ледовой дистанции.

У него также есть сестра, Хитоми Сайто, которая выступает в команде конькобежцев на Зимних играх в Южной Корее.