Экономист: Чтобы подать блюдо в ресторане, надо заполнить массу бумажек 7 13.02.2018, 9:06

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Росту теневой экономики способствуют высокие налоги и бюрократизм.

Объем теневой экономики Беларуси, согласно оценкам экспертов МВФ, составляет 32,4% ВВП.

Об этом говорится в исследовании, недавно опубликованном на сайте Международного валютного фонда. Эксперты МВФ использовали новые методы оценки размеров теневого сектора, чтобы проанализировать данные о 158 странах за период с 1991 по 2015 год. Приведенная цифра по Беларуси касается последнего рассматриваемого отчетного периода – 2015 года.

Объемы теневой экономики в Беларуси сопоставимы со средним уровнем теневой экономики в мире

Эксперты МВФ выяснили, что средний уровень теневой экономики в 1991-2015 годах составил 31.9%. Таким образом, последние данные по Беларуси не сильно отличаются от среднемировых значений. Наибольший уровень теневой экономики – в Боливии (62.3% от ВВП) и Зимбабве (60.6% от ВВП). Самые низкие уровни – в Швейцарии (7.2%) и Австрии (8.9%).

Следует также отметить, что уровень теневой экономики в Беларуси с 1991 года снизился: средний уровень теневой экономики в нашей стране за весь период исследвания составляет 44,52% ВВП.

Эксперт Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский в интервью Thinktanks.by уточнил, что «теневая экономика – необязательно криминальная экономика. Под теневой экономикой подразумеваются операции, по которым вы получаете деньги за товары и услуги и не даете чек. Например, если вы помогли соседу покрасить забор, а он за это дал вам денег – это уже теневая сделка».

Высокие налоги, зарегулированность и гиперинфляция увеличивают число теневых транзакций

«Есть ряд факторов, которые способствуют росту теневого сектора экономики. В первую очередь, это высокая налоговая нагрузка, которая заметно увеличивает цену товара или услуги. В результате чего люди предпочитают приобретать их дешевле, пусть и без кассового чека. Важную роль играет не только размер налогов, но и сложность их администрирования. Если налог составляет 1%, но для его уплаты нужно оформить 200 бумажек, есть большая вероятность того, что часть сделок уйдет в теневой сектор», - рассказал Лев Львовский.

Помимо этого, на размеры теневого сектора влияют качество работы государственных и общественных институтов, а также уровень их коррумпированности.

Один из факторов, который позволяет оценить качество работы институтов – уровень зарегулированности экономики. «Если нужно делать много бюрократической работы для осуществления деятельности, часть бизнесов уходит в тень. К примеру, если для того, чтобы подать блюдо в ресторане, нужно заполнить массу бумажек - кто произвел мясо, как, когда и чем он кормил скот, - то можно ожидать, что далеко не все захотят этим заниматься и будут искать способы обойти эти процедуры. Однако при полном отсуствии регулирования есть риск, что в том же ресторане по кухне будут бегать крупные крысы», - пояснил Лев Львовский.

Доля теневой экономики увеличивается в периоды макроэкономической нестабильности и гиперинфляции: люди стараются как можно быстрее получить деньги за свой товар, опасаясь, что они обесценятся за время оформления документов. Также в условиях гиперинфляции растет количество бартерных сделок.

Большие объемы теневого бизнеса сдерживают рост легальной экономики

Как рассказал Лев Львовский, сегодня во всем мире идет процесс уменьшения объемов нелегальной экономики, и это вполне естественно. Отчасти такая тенденция связана с появлением новых технологий – к примеру, электронных кассовых аппаратов. Помимо этого, появляется все больше компаний, которые занимаются аутсорсингом, в том числе и бытовых услуг – уборки, приготовления еды и так далее. И люди, которые этими услугами пользуются, все чаще выбирают официально работающие предприятия из соображений безопасности.

«Покупая услугу легально, люди стремятся себя обезопасить. Однако если стоимость легальной услуги из-за необходимости уплаты налогов значительно дороже, они могут рискнуть и обратиться к теневому сектору», - отметил эксперт.

Основной проблемой, которую создает теневая экономика, является более высокая налоговая нагрузка на легально работающие компании. «Скажем, если легально платят налоги только 2% предприятий из всех действующих, им придется отдавать 90% доходов, чтобы компенсировать для государства суммы, которые не платят предприятия, работающие в тени. Получается, что небольшое количество компаний платит высокие налоги, поскольку платит их за себя и за других. Фактически большие объемы теневого бизнеса сдерживают рост легальной экономики. Если добиться уменьшения теневой экономики, это расширит налоговую базу и позволит снизить налоговую нагрузку на каждого предпринимателя», - сказал Лев Львовский.