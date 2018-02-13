Четыре вопроса по делу о падении самолета в Подмосковье 13.02.2018, 9:18

6,224

В ситуации с катастрофой Ан-148 остаются невыясненными ключевые моменты.

В понедельник, 12 февраля, на месте крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья продолжилась операция по поиску тел погибших и работа комиссии по расследованию происшествия.

О крушении самолета в единую диспетчерскую службу Раменского района в воскресенье, 11 февраля, сообщил очевидец в 14:45 (по Минску). Самолет вылетел в 14:21 из аэропорта Домодедово рейсом 6W 703 Москва — Орск. В 14:28 самолет пропал с радаров. На борту находился 71 человек, в том числе трое детей и шесть членов экипажа. На месте катастрофы обнаружены более 1000 фрагментов тел, около 500 обломков самолета. Поиски ведутся на площади 16 га.

Сотрудники Следственного комитета России (СКР), которые собирают доказательную базу в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), изучают файлы радиообмена диспетчерской службы и командира воздушного судна, электронные записи показателей радаров полета, а также результаты анализа изъятых образцов топлива. В материалах дела есть и документация о подготовке пилотов и состоянии самолета «Саратовских авиалиний».

РБК разобрался, на какие вопросы предстоит в первую очередь найти ответы оперативному штабу расследования.

Проводилась ли обработка самолета противообледенительной жидкостью?

В качестве приоритетной рассматривается версия, что самолет перед взлетом не прошел обработку противообледенительной жидкостью. Источник РБК, знакомый с ходом расследования, сообщил, что решение об использовании реагентов принимает командир экипажа. Известно, уточняет собеседник РБК, что перед этим Ан-148 прилетел из Саратова, стоянка самолета в Домодедово длилась два часа. Источник РБК в оперативном штабе расследования утверждает, что пилот отказался от проведения противообледенительной обработки. Документ об отказе проходить обработку изъят следствием в аэропорту Домодедово, сказал собеседник РБК. Представитель Домодедово отказался комментировать РБК до оглашения официальных результатов расследования, обрабатывался ли самолет специальной жидкостью.

«Экипаж вполне мог принять решение не «обливаться», такое может быть, если, например, идет сухой снег», — рассказал РБК действующий пилот Ан-148 Алексей Емельянов. Для авиакомпании каждый вылет из Домодедово без использования реагентов позволяет сэкономить €2250, говорит он. При температуре воздуха до 10 градусов ниже нуля многие пилоты предпочитают не обрабатывать самолет. «Но если самолет попадает в снежный фронт, то может заклинить стабилизатор, что приводит к отказу системы управления», — объясняет пилот.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сказала РБК, что ближайшая метеостанция к месту падения самолета в Раменском районе Подмосковья находится в Домодедово. Согласно данным сайта «Прогноз погоды», имеющего лицензию на метеорологические исследования, 11 февраля в районе Домодедово в 15:00 температура воздуха была минус 4,9 градуса, ветер слабый, 5 м/с. Атмосферное давление равнялось 765,9 мм. «Снег непрерывный умеренный. Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака».

Был ли исправен самолет?

Ан-148 разработан конструкторским бюро им. Антонова. Упавший в Подмосковье лайнер, судя по бортовому номеру RA-61704, был произведен в России; при этом на сайте «Саратовских авиалиний» говорится, что он украинского производства. Выпущенный в 2010 году самолет был взят в субаренду на пять лет у авиакомпании «Россия», в парк «Саратовских авиалиний» он поступил в феврале 2017 года.

Источник РБК, знакомый с материалами расследования, сообщил, что разбившийся в Раменском районе борт в 2016 году прошел регламентные работы. «Были проверены все основные узлы, механизмы и электроника Ан-148», — сообщил источник. В «Саратовских авиалиниях» заявили, что в январе 2018 года у самолета проверили работу в том числе агрегатов двигателя, планера, крыла. В день катастрофы самолет совершил три рейса.

Ранее РБК сообщал, что специалисты Ространснадзора в 2015 году выявили нарушение, которое допустили «Саратовские авиалинии» при эксплуатации потерпевшего крушение самолета: техники не соблюдали периодичность замены масла в редукторах и периодичность промывки фильтра воздушного стартера.

Пилот Алексей Емельянов не исключает потерю управления в результате технической неисправности Ан-148. Командир воздушного судна не доложил о нештатной ситуации, очевидно, что все развивалось очень быстро, предполагает в разговоре с РБК заслуженный пилот России Владимир Романенко.

Делать выводы можно будет после того, как расшифруют «черные ящики», считает бывший президент и генеральный конструктор авиационного предприятия «Антонов», на котором создавался Ан-148, Дмитрий Кива. По его мнению, самолет был спроектирован так, чтобы страховать технику от ошибки пилота. Самолет проектировали и производили в соответствии с «последними международными стандартами». Техническое оснащение самолета, особенно система управления, предусматривают дублирование функций, утверждает в разговоре с РБК Кива: при выходе из строя одной приводится в действие другая, уточнил конструктор.

Стала ли причиной катастрофы ошибка экипажа?

Другой источник РБК, знакомый с ходом расследования, рассказал, что уровень подготовки пилотов упавшего самолета не вызывает сомнений. «Командир Ан-148 Валерий Губанов имел общий налет более 5 тыс. часов, более 2 тыс. часов он налетал на самолетах Ан-148», — сообщил собеседник. «2 тыс. часов — это очень много, в год сейчас летчик должен летать около 400 часов. Командир имел хорошую подготовку в управлении воздушным судном», — сообщил РБК пилот Алексей Емельянов. Второй пилот Сергей Гамбарян имел 812 часов налета на Ан-148, уточнили в авиакомпании.

По словам конструктора Дмитрия Кивы, предыдущая катастрофа, связанная с Ан-148, произошла именно в результате ошибки пилота. В 2011 году в Белгородской области разбился самолет воронежского авиапредприятия. «Это был испытательный полет, в ходе которого летчик превысил скорость, и самолет буквально развалился в воздухе», — сообщил конструктор.

Был ли на борту теракт?

Следователи проверяют и версию террористического акта, но она пока ничем не подтверждается. «Эксперты-взрывотехники не нашли микрочастицы взрывчатого вещества на обломках самолета», — сообщил РБК источник, знакомый с материалами дела. Представитель СКР Светлана Петренко 12 февраля заявила, что в момент падения самолет «находился в целостности, без возгорания, взрыв возник после его падения», по сути, поставив под вопрос версию теракта.