«Планетарий строишь?»: под Минском появился необычный каркасный дом 7 13.02.2018, 9:28

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У здания площадью 40 квадратных метров нет ни одного угла.

«Подошел как-то сосед: «Что, планетарий строишь?» Местная детвора была в восторге, мальчишки пробегали мимо и кричали: «Хочу себе такой же!» — с улыбкой вспоминает минчанин Петр Руденко. Вместе с другом он построил под Минском круглый дом. Почему была выбрана столь редкая для Беларуси архитектурная форма, как продвигалось строительство и в какую цену все это обошлось — в материале Onliner.by.

В Беларуси — всего несколько экземпляров

Различные полусферические конструкции ассоциируются с традиционными жилищами народов Севера и степных кочевников. Форма таких построек продиктована их устойчивостью к ветровой нагрузке и способностью хорошо аккумулировать тепло. На Западе популяризатором купольного домостроения принято считать американского архитектора и изобретателя Ричарда Фуллера. В 1940-х годах он задался целью создать легкое и прочное жилище, не уступающее привычным домам в долговечности и уюте, и вывел математический алгоритм для расчета купола круглого дома, после чего получил патент на конструирование геодезических куполов. Фуллер надеялся, что быстровозводимые дома-полусферы позволят выйти из послевоенного жилищного кризиса.

Технология не получила широкого распространения и не используется в массовом строительстве. Однако на просторах интернета можно встретить немало реализованных зарубежных проектов, от футуристичного вида которых захватывает дух.

В наших же краях круглые дома и вовсе считаются большой редкостью. Один геокупол построен в экопоселении под Витебском, второй возводится в дачном кооперативе рядом с Минском. Еще один известный нам дом сооружают в городе Горки Могилевской области.

«Решили уйти от шаблонов»

— Почему он круглый? Да просто решили уйти от шаблонов. Интересно же браться за что-то необычное, — объясняет Петр, пока мы едем на участок. — Я не архитектор и не строитель. По образованию — инженер-технолог, более десяти лет проработал на деревообрабатывающих предприятиях. Однажды друг рассказал, что у него остался от бабушки ветхий дом в деревне недалеко от Минска. Он хотел его снести и построить небольшую дачу для летнего отдыха. К тому времени я уже немного интересовался круглыми домами и был впечатлен некоторыми удачно реализованными проектами в России. Предложил: а почему бы и нам не попробовать? Обязанности распределили следующим образом: я разрабатываю проект и курирую стройку, а друг отвечает за финансирование. Строительством занимался сам, а на сложные работы нанимал специалистов.

Определившись с технологией, друзья составили ряд требований к будущей постройке. Она должна быть компактной и бюджетной, обязательно экологичной (решили использовать только натуральные белорусские материалы), а также не уступать городской квартире по уровню комфорта. Также важно было обойтись без тяжелой строительной техники. Дом должен быть как конструктор, который могут собрать несколько человек, руководствуясь подробной инструкцией.

Для начала Петр месяца два провел на российских форумах. Изучал, какой нужен фундамент, как соединяются стойки каркаса в куполе и так далее. Вживую посмотрел несколько строящихся круглых домов в Беларуси и пообщался с их владельцами. Затем приступил к проектированию. Получилась вот такая двухуровневая конструкция с террасой.

Работы на участке начали с демонтажа старого дома. Часть бревен решили оставить, чтобы использовать их при строительстве.

— С одной стороны, экономия на материалах, с другой — хотели таким образом сохранить память о бабушкином доме, — поясняет Петр. — Бревнам этим, кстати, не менее 60 лет, а они неплохо сохранились. Стоило только очистить их и обработать.

Затем выровняли площадку и за один день пробурили 21 лунку под буронабивные сваи. В отверстия глубиной 1,5 метра вставили арматуру и залили бетоном. Опалубкой служили листы обычного рубероида.

Далее выровняли горизонт и поставили деревянный ростверк из бруса, после чего сразу приступили к сборке каркаса. Использовали доски естественной влажности.

— Влажная древесина в три раза дешевле сухой. Для нас это было важно, так как бюджет ограничен. Но могут возникнуть проблемы с геометрией. Сейчас я, конечно, использовал бы строганый брус технической сушки, тем более что в общей стоимости дома цена древесины оказалась не столь существенной, — признается Петр.

Затем собирался купол. Он состоит из множества деревянных стоек, сложенных в форме треугольников. Связующими элементами служат металлические коннекторы. Стойки крепятся между пластинами коннекторов при помощи шурупов.

Купол обшили плитами OSB с вентзазором в 50 миллиметров и паропроницаемой мембраной. Затем постелили временную кровлю (подкладочный ковер под мягкую черепицу), а стены обшили имитацией бруса. Вставили дверь, оконные проемы забили остатками OSB-плит — на этом первый строительный сезон был завершен.

В данном случае дом не совсем похож на классические купольные конструкции. И сразу понятно почему: первый уровень сложен из вертикальных стоек высотой около 3 метров. Форму полусферы имеет только верхняя часть постройки.

— Все объясняется тем, что дом у нас небольшой площади. Диаметр — всего 6 метров. И если бы мы применили традиционную технологию, жилище бы больше напоминало юрту, — поясняет Петр. — Помимо этого, строго вертикальная конструкция первого этажа позволяет без проблем расставить мебель и установить окна стандартной конфигурации.

На следующий год установили окна и смонтировали веранду с санузлом, развели черновую электрику и обустроили местную канализацию. Третий строительный сезон посвятили утеплению дома, чистовой отделке, электрике и системе «Умный дом».

В качестве утеплителя использовали теплоизоляционные плиты на основе льна, состоящие на 85% из натурального льноволокна и на 15% из связующего компонента — полиэфирных волокон. Пол и перекрытие утеплили опилками с известью.

— Лен выбрали из-за его экологичности, к тому же хотели использовать материалы белорусских производителей, — говорит Петр. — Лен хорош тем, что легко впитывает и отдает влагу, хорошо поглощает шум, прост в монтаже и не требует дополнительного оборудования.

Изнутри стены обшили половой доской и покрыли льняным маслом с добавкой против ультрафиолетового излучения. В итоге получился такой «пирог»: доска технической сушки толщиной 27 миллиметров, крафт-бумага (пароизоляция), звукоизоляционная прослойка (прессованная ткань, 15 миллиметров), 150 миллиметров льняного утеплителя, паропроницаемая мембрана, 50-миллиметровый вентзазор и внешняя отделка — имитация бруса с пропиткой. По куполу все то же самое, только нет звукоизоляции, добавлены плиты OSB, а внешний слой — битумная черепица.

— Дом задумывался как место для летнего отдыха, а потому большего утепления и не требовалось, — говорит Петр. — Но у нас получился, скорее всего, демисезонный вариант. Осенью и весной здесь можно будет жить с несколькими обогревателями.

Что внутри

Внутри дом кажется гораздо просторнее, чем представляешь, глядя на него снаружи. В этом особенность купольной архитектуры. А еще возникает ощущение, будто находишься в помещении без углов.

— Если быть точным, первый уровень у нас получился 15-гранным, — поясняет создатель необычного дома. — Ширина каждой грани составляет 1,2 метра и позволяет придвинуть вплотную к стене кресло или, например, шкафчик.

Петр обращает наше внимание на одну акустическую особенность дома. Если стоишь на втором этаже, а кто-то громко говорит на первом, то возникает ощущение, будто голос идет у тебя из-за спины. Не встречая на своем пути перегородок, звук отражается от купола, вызывая непривычное ощущение.

После расстановки мебели дом будет разделен на шесть зон. На первом этаже — кухня, гостиная и гардеробная, на втором — спальня. Также имеются санузел и пристроенная открытая веранда. Санузел вынесен за пределы жилого помещения и занимает часть веранды.

Площадь первого этажа — 28 квадратных метров, на втором этаже — еще около 10—12. Выходит около 40 метров жилой площади плюс 30 «квадратов» террасы и 8 — санузла.

— Для одного-двух человек — в самый раз, — считает Петр. — Эпоха дворцов и вообще больших загородных домов постепенно уходит в прошлое. Для средней семьи достаточно дома площадью в 100 ± 20 квадратных метров. Больше — это дорого как в плане строительства, так и в плане обслуживания.

Коммуникации и «Умный дом»

В дом заведена вода от скважины, подключено электричество. В межсезонье помещение будет отапливаться за счет нескольких кварцевых обогревателей. Имеется и принудительная вентиляция для быстрого охлаждения в жару.

Установили и систему «Умный дом». Пять датчиков следят за температурой и влажностью. При помощи мобильного телефона можно удаленно включать и выключать отопление. Дополняют техническую «начинку» дома видеокамеры с датчиками движения и система беспроводного управления светом nooLite белорусского производства, позволяющая установить выключатель в любом месте.

Цена вопроса

С момента начала строительства велся подсчет всех затрат. На сегодня в дом вложено $13,5 тыс. по курсу. Ниже приведены статьи расходов:

Фундамент — $311

Каркас и купол — $3281

Крыша — $1579

Окна и двери — $1308

Утепление — $1236

Полы — $879

Водопровод и канализация — $613

Электросети — $985

Вентиляция — $253

Серверная и «Умный дом» — $1792

Внутренняя отделка — $1270

Снаружи и внутри купольные дома выглядят действительно необычно. Но насколько оправданно их строительство в сравнении с традиционными коттеджами? Информация в интернете на этот счет довольно противоречивая. Где-то пишут, что конструкция обходится дешевле, поскольку требует меньше материалов. Где-то утверждают обратное: элементы нестандартных форм лишь удорожают строительство. Приходилось читать о том, что купольные дома лучше сохраняют тепло, ветер огибает такие сооружения с меньшим сопротивлением…

— Я тоже много чего читал, но нигде не встречал четких графиков, сравнений, расчетов, — рассуждает Петр. — Мы поставили датчики температуры и влажности — с их помощью будем контролировать микроклимат и энергопотребление. Потом можно будет сделать какие-то выводы. Возможно, в будущем усовершенствую проект и построю второй, более совершенный круглый дом. Пока же агитировать за купольные дома никого не буду. Вообще, этой стройкой мы не пытаемся кому-то что-то доказать. Для нас это больше фан, эксперимент и новый опыт.