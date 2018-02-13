Следствие по «делу профсоюзов» продлено до 1 мая 1 13.02.2018, 9:37

Кроме того, сменились два следователя, которые теперь будут вести дело.

Об этом председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич узнал 12 февраля во время знакомства с новой следственной группой, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Предыдущий срок расследования уголовного «дела профсоюзов» истек 2 февраля, однако до 12 февраля обвиняемые не имели никакой официальной информации о судьбе расследования.

Как оказалось, срок расследования уголовного дела продлен до 1 мая. Кроме того, сменились два следователя, которые нынче будут вести дело.

За последние недели следователи по всей Беларуси допросили более 250 активистов профсоюзов РЭП (профсоюз оспорил законность действий следствия в Генпрокуратуре), изъятые во время обысков 2 августа 2017 года компьютеры до сих пор не возвращены профсоюзу.

Интересно, что срок расследования продлен именно до 1 мая – до Дня международной солидарности трудящихся. Кстати, в этот день исполнится ровно девять месяцев расследования уголовного дела.

2 августа Финансовая милиция Департамента Финрасследований КГБ по Минску провела обыски в минском офисе профсоюза РЭП, дома у Игоря Комлика, Геннадия Федынича и Натальи Пичужкиной, а также в офисе Беларуского Независимого профсоюза в Солигорске.

Комитет госконтроля объявил, что уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов возбуждено в отношении председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича и бухгалтера Игоря Комлика:

«Председатель и главный бухгалтер профсоюзной организации с целью личного обогащения открыли от имени профсоюза счета в зарубежных банках, на которые постоянно поступали крупные суммы денежных средств (речь идет о сотнях тысяч долларов США)».

Игорь Комлик два месяца провел за решеткой, вечером 2 октября его освободили под подписку о невыезде. Однако профсоюзный активист по-прежнему остается подозреваемым по так называемому «делу профсоюзов».

Геннадий Федынич также является подозреваемым по уголовному делу и находится под подпиской о невыезде.

В ноябре прошлого года Следственный комитет запретил Геннадию Федыничу выезд в Женеву на международную встречу по приглашению глобального союза IndustriALL, который гарантировал «своевременное возвращение Г.Ф.Федынича в Республику Беларусь».

В середине декабря прошлого года следствие по «делу профсоюзов» продлили до 2 февраля 2018 года.