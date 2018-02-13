Из-за Лукашенко жителям Слуцка пришлось работать бесплатно

Из-за Лукашенко жителям Слуцка пришлось работать бесплатно10
- 13.02.2018, 9:59
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К приезду правителя городские власти устроили «субботник».
Слуцких рабочих заставили в выходной день провести «субботник». Причина – в городе ожидается приезд Лукашенко.
Как сообщил «Инфо-курьер», работников слуцкого мясокомбината в минувшую субботу обязали выйти на работу. Рабочие вынуждены были в свой законный выходной мыть лестницы, убирать территорию, чистить дорожки от снега…
Приезд Лукашенко в Слуцк запланирован на 16 февраля. Ожидается, что во время визита будет решаться вопрос, как местному сахарному заводу выбраться из кризиса.
В 2016 году самый прибыльный сахарный завод Беларуси перешел под контроль государства, которое увеличило свою долю в предприятии с 25, 4 процентов до контрольной – 51.
Много лет государство пыталось увеличить свой пакет с блокирующего до контрольного в уставном фонде, но собрание акционеров голосовало против этого.
Экономисты еще так не сказали, но мы скажем: это похоже на «ползучую национализацию». И речь, разумеется, не только о Слуцке.