Из-за Лукашенко жителям Слуцка пришлось работать бесплатно 10 13.02.2018, 9:59

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К приезду правителя городские власти устроили «субботник».

Слуцких рабочих заставили в выходной день провести «субботник». Причина – в городе ожидается приезд Лукашенко.

Как сообщил «Инфо-курьер», работников слуцкого мясокомбината в минувшую субботу обязали выйти на работу. Рабочие вынуждены были в свой законный выходной мыть лестницы, убирать территорию, чистить дорожки от снега…

Приезд Лукашенко в Слуцк запланирован на 16 февраля. Ожидается, что во время визита будет решаться вопрос, как местному сахарному заводу выбраться из кризиса.

В 2016 году самый прибыльный сахарный завод Беларуси перешел под контроль государства, которое увеличило свою долю в предприятии с 25, 4 процентов до контрольной – 51.

Много лет государство пыталось увеличить свой пакет с блокирующего до контрольного в уставном фонде, но собрание акционеров голосовало против этого.

Экономисты еще так не сказали, но мы скажем: это похоже на «ползучую национализацию». И речь, разумеется, не только о Слуцке.