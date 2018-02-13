От трибунала Кремлю не спастись 9 13.02.2018, 10:10

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Диалог участников варшавской конференции

Фото: RFE/RL

В международном праве важное значение имеет стратегическое терпение.

Проблема российской аннексии Крыма остается болевой точкой в отношениях Москвы со странами ЕС, США, Украиной и спорным вопросом при принятии решений мирового сообщества в отношении Москвы. Многие эксперты в области международного права решительны в оценках: они предсказывают создание международного трибунала по расследованию действий России и считают, что крымская проблема будет решена в пользу Украины, пусть и нескоро. Для восстановления суверенитета Эстонии, Латвии и Литвы, напоминают ученые, потребовалось ждать полвека, сообщает "Радио Свобода".

Выводы юристов-международников из нескольких стран обобщены в книге-сборнике материалов "Случай аннексии Крыма в контексте международного права", выпущенной в Польше на английском языке. Презентация издания и международная дискуссия, организованная Польско-российским центром примирения и согласия, состоялась в Варшаве. Участники диалога сошлись во мнении, что одностороннее решение о вхождении Крыма в состав России противоречило международному праву, стало ошибкой и привело Москву к изоляции. Инструментами решения конфликта эксперты называют создание международных институтов, которые привели бы к наказанию участников аннексии Крыма и боевых действий на востоке Украины, применение к ним как законов Украины, так и международных законов о преступлениях против человечности, а также последовательную изоляцию России.

В дискуссии участвовали директор Польско-российского центра примирения и согласия профессор Славомир Дембский, профессор Николай Гнатовский из Университета имени Тараса Шевченко в Киеве, профессор Каролина Верчиньска из варшавского Института правовых наук, а также Дино Критсиотис, профессор права и создатель Центра по правам человека в Ноттингемском университете. Российские представители в варшавской конференции участия не принимали.

Славомир Дембский отметил, что аннексия Крыма стала той ошибкой, которая создала множество новых трудностей как для России, так и для международного сообщества. Каролина Верчиньска напомнила о решении комиссии ООН по вопросам международного права от 2001 года: государство не может совершить преступление, а только "неверный международный акт". В международном праве существует немного инструментов, использование которых способно привести к признанию ответственности России за "крымскую операцию". По словам Верчиньской, Украина имеет возможность подать иск в отношении России в Международный суд ООН, но это не приведет к быстрым юридическим последствиям, поскольку вопрос ответственности за преступления такого рода может рассматриваться несколько десятилетий ("случай Югославии" разбирали 15 лет). Украинские суды могут организовывать процессы против россиян, совершивших на территории соседней страны деяния, подпадающие под украинское уголовное законодательство. Преступления против человечности, совершенные гражданами России на востоке Украины, могут рассматриваться и в Международном суде ООН, у Украины есть право подавать иски в Гаагу.

Дино Критсиотис обратил внимание на то, что в международном праве зачастую важное значение имеет стратегическое терпение, хотя иногда проблема существует так долго, что любое терпение может иссякнуть. В связи с этим британский профессор вспомнил доктрину исторической консолидации: аннексированная территория по прошествии многих лет может "слишком основательно" перейти под контроль оккупанта. Прежде действенной реакцией на агрессию мог стать насильственный ответ оккупанту, как это произошло в случае нападения Ирака на Кувейт в 1991 году. Но тогда мир был, по словам Критсиотиса, куда менее разделенным, и вряд ли такая "операция солидарности" возможна сегодня. Другим и очень важным средством борьбы с агрессором, по словам ученого, является "оружие изоляции": необходимо последовательно и всеми доступными методами проводить линию на изоляцию, пусть даже если речь идет о государстве-гиганте, причем не только с помощью экономических санкций. "Если проявить твердость и последовательность, то вокруг России возникнут герметичные барьеры полной и последовательной изоляции", – считает профессор. Запад поддерживает связь с Россией по разным направлениям и по разным каналам, напомнил он, но практически все эти линии коммуникации проходят "мимо Крыма". По мнению Критсиотиса, международное сообщество должно понимать: нельзя обойтись полумерами в том, что касается противодействия аннексии; санкции не станут эффективными, если не будут исполнены полностью.

Каждый, кто изучал международное право, знает: статья 2 Женевской конвенции определяет как акт агрессии вторжение одного государства на территорию другого даже в том случае, если этой агрессии не оказывалось сопротивления. Случай с Крымом, однако, вовсе не был мирным, заметил украинский правовед Николай Гнатовский. "Война уже идет – в Донецке и Луганске. Президент Украины неоднократно говорил о том, что происходящее на востоке Украины является "актом агрессии", – напомнил Гнатовский. Действия, предпринимаемые Европейским союзом, США, Австралией и Японией, может быть, не приносят немедленного результата, однако их воздействие на Россию ощутимо. По мнению украинского правоведа, следует подождать, ведь перемены не происходят в одночасье. "Мне не нравится, когда некоторые внесистемные оппозиционные политики в России говорят, что в Крыму следует провести новый референдум. О каком новом референдуме может идти речь, если предыдущий был незаконным? – задался он вопросом. – Референдум в Крыму может считаться законным только в том случае, если он проводится по законам Украины, которой полуостров принадлежит согласно нормам международного права".

По оценке Гнатовского, юридическая ответственность за преступления, совершенные в Донбассе, должна распространяться и на происходящее в Крыму: "Прежде всего, в отношении преступлений, совершаемых против крымских татар, в связи с призывом в армию государства-оккупанта, в связи с переселением российского населения в Крым". По мнению юриста, актив в виде Крыма, который Россия получила, слишком дорого стоит, и в какой-то момент Москве придется Крым отпустить, потому что бремя станет непосильным. Гнатовский считает, что должен быть создан специальный трибунал для рассмотрения российских действий в отношении Украины. "Ничто не может помешать государствам мира создать такой юридический орган", – заявил он. Юрист отметил: вето, которое Россия наложит в ООН на возможное решение о создании такого суда, – реальность, но со временем ситуация может измениться.

Дино Критсиотис, отвечая на вопрос Радио Свобода, заявил, что военное вторжение в Ирак или в Косово нельзя сравнивать с ситуацией вокруг Крыма. По оценке профессора, с военной точки зрения в этих случаях речь не шла об аннексии или захвате территории. "Да, была использована сила – в соответствии с международным правом, хотя многие и утверждали, что это применение силы незаконно. В этом смысле есть сходство с российским случаем. Но ни в Косове, ни в Ираке за применением силы не последовало территориального захвата в какой-либо форме", – отметил Критсиотис.

"Во многих случаях государство, осуществляющее захват территории другого государства, отказывается признавать себя оккупантом, потому что считает свои притязания исторически оправданными", – сказал британский правовед. По его замечанию, "государство не может быть сувереном и оккупантом одновременно – эти термины противоречат друг другу". Сложность заключается в том, что участники конфликта вкладывают разные смыслы в термины "аннексия", "воссоединение", "суверенитет", "военная оккупация". По мнению участников варшавской дискуссии, Россия является в Крыму военным оккупантом, а не субъектом, восстановившим свое суверенное право на территорию. В Москве, конечно, думают по-другому, и в этом нет ничего странного: в большинстве случаев страны, совершившие военный захват, не считают себя захватчиками. Так было, когда Аргентина захватила Фолклендские острова или когда СССР вошел в Афганистан. Вот и Россия не считает, что совершила военный захват чужой территории, войдя в Крым, – однако законы международного права указывают на это.

По мнению участников конференции, подход западных стран к аннексии Крыма является отражением практического политического подхода: мир будет регрессировать и станет менее безопасным, если аннексия будет восприниматься как законный инструмент международной политики. Думать иначе – значит предоставлять другим возможность предпринимать односторонние попытки аннексии, увеличивая риск распространения конфликтов. И речь в данном случае не идет о русофобии или проявлении антироссийских предубеждений, уверены эксперты по международному праву.

В марте 2014 года российские военнослужащие без опознавательных знаков высадились в Крыму. Вскоре был проведен так называемый референдум, по итогам которого в конечном счете принято решение о присоединении украинской Автономной Республики Крым к России. Результаты голосования не были признаны подавляющим большинством стран мира.