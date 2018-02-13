Армия «Вагнера»: что известно об уничтоженных США российских наемниках 13.02.2018, 10:59

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Солдаты Вагнера воевали не только в Сирии, но и на Донбассе.

После определенного затишья в Сирии произошло очередное обострение – новый толчок в истории конфликта вызван событиями, которые произошли 7 февраля. Под удар сил антиасадовской Коалиции, и в частности, артиллерии и авиации США близ поселка Хшмам вместе со сторонниками сирийского президента попали и российские наемники печально известной «частной военной компании Вагнера». СМИ сообщили о гибели как минимум 200 россиян (по некоторым оценкам – от 215 до 644 человек), пишет segodnya.ua.

Инцидент даже прокомментировал министр обороны США, четырехзвездный генерал Джеймс Мэттис на официальном брифинге в Пентагоне. По его словам, россияне до атаки заявляли, что их сил в указанном районе нет.

Что такое ЧВК «Вагнера»

Речь идет о крупнейшем российском частном военном формировании, которое возглавил подполковник запаса псковской бригады спецназа ГРУ Минобороны РФ Дмитрий Уткин, он же «Вагнер».

Российский сайт «Фонтанка», писал, что гражданин Российской Федерации Уткин родился в 1970 году.

"После увольнения в запас работал в Moran Security Group, частной компании, специализирующейся на охране морских судов в пиратоопасных районах. Когда менеджеры MSG в 2013 году организовали «Славянский корпус» и отправили его в Сирию защищать Башара Асада, участвовал в этой экспедиции. С 2014 года – командир собственного подразделения, которое по его позывному получило условное наименование ЧВК «Вагнер», – сообщается на сайте.

Широко известна фотография с приема в Кремле, на которой Уткин (крайний справа) запечатлен в компании президента России Владимира Путина.

В начале октября 2017 года глава СБУ Василий Грицак обнародовал подборку фактов о данном подразделении. Члены ЧВК принимали активное участие в крымских событиях, а также в боевых действиях на Донбассе на стороне так называемых «ДНР» и «ЛНР». Впервые, по данным СБУ, его деятельность на территории Украины была зафиксирована с 29 мая 2014 года.

СБУ удалось установить 1587 лиц, которые являются членами ЧВК «Вагнера», но общее количество наемников в этом формировании – порядка 5000 человек. Также у СБУ есть данные о том, что в составе группы есть порядка 40 украинцев.

География применения этих военных – Украина, Сирия. В Украине они были зафиксированы, в частности, в июне 2014 года в Луганске, в феврале 2015 года в Дебальцево. По словам Грицака, российские наемники сбили самолет ИЛ-76 с украинскими десантниками на борту, в результате чего погибли 49 военнослужащих, штурмовали аэропорт Луганска, участвовали в штурме Дебальцево и других населенных пунктов.

В 2015-2017года их деятельность была замечена в Сирии (в Хомсе, Латакии, Алеппо и т.д.). Тренировочная база этих формирований находится в Краснодарском крае РФ – там же, где базируется 10-я бригада специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ.

«Хочу отметить, что этот проект российских спецслужб позволяет кремлёвским политикам уверенно говорить в ответ международному сообществу фразу – "их там нет», – заявил Грицак.

В сети, тем временем, появляются все новые оценки произошедшего в Сирии. Так, известный российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич написал, что разгром ЧВК «Вагнера» показал преимущество американских вооруженных сил и «развеял пропагандистcкую шелуху РФ последних лет».