Крымский рекорд: На полуострове за месяц собрали $35 тысяч на штрафы 1 13.02.2018, 11:17

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«Крымский марафон» стал абсолютным рекордом пожертвований на полуострове.

Вторая гражданская акция «Крымский марафон» позволила почти за месяц собрать порядка 2 миллионов рублей. Эта сумма в два раза превысила собранную в рамках первого марафона и стала абсолютным рекордом пожертвований, когда-либо собранных на полуострове за столь короткие сроки. Этими средствами активисты оплатят штрафы участникам прошлогодних одиночных пикетов против репрессий в отношении крымских татар и мусульман, сообщает «Крым.Реалии».

Впервые пожертвования в виде 10-рублевых российских монет крымские активисты начали собирать летом прошлого года. Тогда в рамках первого «Крымского марафона» за месяц удалось собрать 826 тысяч 100 рублей. Теперь сумма пожертвований за такое же время увеличилась вдвое. Активисты «Крымской солидарности» видят в этом рост гражданской активности на полуострове.

«Каждая вторая крымскотатарская семья пожертвовала средства»

Как известно, первый «Крымский марафон» прошел летом прошлого года, когда подконтрольные России местные силовики начали преследовать крымских татар за поддержку соотечественников во время массовых обысков на полуострове. Штрафы, которые были назначены тогда крымскотатарским активистам, составляли сотни тысяч рублей и были неподъемными для простых крымских семей. Тогда было решено собрать эту сумму среди неравнодушных крымчан.

Второй марафон был объявлен в январе после того, как в конце прошлого года крымские суды оштрафовали более 60 человек за одиночные пикеты против преследований крымских татар и мусульман. За «нарушение порядка проведения мирных акций» им предстоит заплатить от 10 до 15 тысяч рублей. Общая сумма штрафов, которые на сегодня нужно оплатить, составила около 1 миллиона рублей.

По подсчетам организаторов, во второй акции «Крымский марафон» только на территории полуострова приняли участие около 100 тысяч человек.

«Во втором «Крымском марафоне» люди приняли участие активнее и масштабнее. По нашим подсчетам, практически каждая вторая крымскотатарская семья пожертвовала средства. Они пойдут на оплату штрафов, и мы сможем организовать своеобразный фонд на покрытие будущих штрафов. Потому что репрессии в Крыму не прекращаются. В 2018 году мы увидим еще большую активизацию негативных проявлений в отношении крымскотатарского народа. Пока шли суды и продолжался «Крымский марафон», появились новые штрафы. Это и в отношении Гирая Куламетова (в январе был арестован на десять суток за демонстрацию в соцсетях символики запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» – прим.), и Кемала Сеитьяева (в январе был оштрафован на 1 тысячу рублей «за сохранение в социальной сети «ВКонтакте» запрещенной в России песни Тимура Муцураева «Исламская умма» – прим.), в домах которых также прошли обыски», – рассказал журналистам крымский активист Сервер Мустафаев.

Сервер Мустафаев

Международный марафон

Изначально пожертвования в рамках «Крымского марафона» собирались на полуострове. Но очень скоро акция стала международной. К ней присоединились жители материковой части Украины, соседней России, Турции и ряда других стран. География второго «Крымского марафона» расширилась еще больше. Пожертвования для крымчан поступили также из Литвы, Германии, Польши, Беларуси, Азербайджана, Ливии, США и других стран.

Уличные акции в поддержку «Крымского марафона» прошли в Киеве, Херсоне, Новой Каховке, Одессе и Львове. Прохожие жертвовали средства и фотографировались с лозунгами «Крымские татары – не террористы и не экстремисты!», «Верните детям отцов» и другими.

За эти же лозунги в Крыму преследуются крымскотатарские активисты.

Среди тех, кто пожертвовал средства в рамках «Крымского марафона», оказался один из лидеров татарского национального движения в России Рафис Кашапов. В начале февраля он приехал в Киев после заключения за критику аннексии Крыма.

В ближайшее время средства, собранные за пределами полуострова, будут переданы в Крым и пополнят фонд активистов.

«Нет плохих среди тех, кого назвали плохими»

Главной задачей «Крымского марафона» было объединить крымчан в борьбе за свои права и поддержать тех, кого коснулись преследования российских силовиков по политическим мотивам. Эти задачи удалось успешно выполнить, считают в «Крымской солидарности».

«Рекордную сумму средств нам удалось собрать, потому что чем дальше продолжаются репрессии, тем больше люди видят и понимают, что нет плохих среди тех, кого назвали плохими. Что это репрессии не против отдельных людей, а против всего народа. Что это ложь и клевета в отношении сыновей этого народа. Люди восприняли это своей болью, эти штрафы – своими штрафами и проявили свою гражданскую, братскую, народную, мужественную, правильную позицию в этой ненасильственной борьбе за отстаивание своих прав, чести и достоинства», – отмечают активисты.

Крымский адвокат Эмиль Курбединов не сомневается, что на полуострове последуют очередные штрафы, поэтому собранные средства могут пригодиться очень скоро.

«Разумеется, мы не питаем иллюзий, что репрессии и штрафы остановятся. Но мы увидели, что наш народ живой, и он готов отозваться на любые проблемы народа в Крыму. Хочется отметить, что эту акцию, «Крымский марафон», поддержали не только крымские татары, но также русские, украинцы и другие. Такое отношение показало, что это наша общая беда и что мы победим только тогда, когда будем все вместе», – говорит он.

Эмиль Курбединов

Штрафы за прошлогодние одиночные пикеты в Крыму будут оплачены уже в феврале. Ранее адвокаты пытались оспорить взыскания, но крымские суды отклонили все апелляционные жалобы.