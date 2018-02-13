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В рейтинге европейских паспортов Беларусь между Косово и Азербайджаном

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  • 13.02.2018, 11:32
  • 1,714

Белорусы со своим паспортом могут поехать в 71 страну без визы.

Международная консалтинговая компания Henley & Partners, специализирующаяся на вопросах гражданства и видов на жительство, каждый год в своем индексе фиксирует лучшие паспорта по количеству стран, куда с ними можно ездить без виз, пишет nn.by.

В Индексе паспортов за 2018 год отмечено, что граждане Беларуси со своим паспортом могут поехать в 71 страну без визы. Это один из худших показателей в Европе. Только граждане не всеми признанного Косово, Армении и Азербайджана могут ехать без визы в меньшее количество стран — 38, 59 и 63 страны соответственно.

Украинцы имеют доступ к 114-ти безвизовым странам, россияне — 113-ти, поляки - 163-ём, латыши и литовцы - 166-ти.

Самый «престижный» паспорт у немцев - они могут ехать без визы в 177 стран мира.


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