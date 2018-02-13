Венесуэлу лишили права голоса в ООН 1 13.02.2018, 11:35

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Страна накопила задолженность по взносам в бюджет организации.

В соответствии с нормами ООН, Венесуэлу временно лишили права голоса в рамках Генеральной ассамблеи ООН из-за накопившихся долгов, передает РИА «Новости».

Нормы ООН устанавливают, что право голоса страны временно приостанавливается в случае неуплаты ею положенного взноса в бюджет организации.

Помимо Венесуэлы, в списке должников на конец января 2018 года также оказались Центральноафриканская Республика, Доминика, Экваториальная Гвинея, Гренада, Ливия, Суринам и Йемен.

Венесуэлу ранее лишали права голоса в ООН в 2017 году.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что инфляция в Венесуэле превысила 4000%.