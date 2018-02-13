Лукашенко перенес срок сдачи «Газпром центра» 5 13.02.2018, 11:52

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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Долгострой продлили еще на три года.

Сегодня на национальном правовом портале опубликовали указ Лукашенко, согласно которому срок окончания строительства «Газпром центра» переносится на 2021 год.

Сегодняшний указ Лукашенко № 62 вносит изменения в указ главы государства от 2013 года, в котором было прописано, что «Газпром Центр» должен быть построен в 2013—2018 годах. Но летом 2016 года активные работы на стройке прекратились и стало понятно, что уложиться в заявленный ранее срок нереально.

Поэтому еще осенью глава Минска Андрей Шорец озвучивал срок сдачи «Газпром Центра» до 2020 года, ссылаясь на поручение Лукашенко. Но сегодняшний указ сдвинул завершение проекта еще на год.

Помимо этого, нормативным документом продляется срок действия льгот для инвестора. Например, по 31 декабря 2021 года он «освобождается от арендной

платы за земельный участок, за исключением частей земельного участка, занятых

объектами сверхнормативного незавершенного строительства, признаваемыми таковыми для целей взимания арендной платы».

Напомним, строительство многофункционального комплекса «Газпром центр» началось в 2015 году. Объект разместится на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости на площади 8,27 га на месте бывшего автовокзала «Московский». Будущий комплекс должен включать офисы белорусских «дочек» «Газпрома», гостиницу, паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс и медицинский центр. По изначальным планам самое высокое здание должно было состоять из 35 этажей и подняться на 185 метров.

Но летом 2016 года все работы на объекте стали сворачиваться, а в декабре «Газпром трансгаз Беларусь» начал процедуру консервации объекта незавершенного строительства. Основной причиной приостановки строительства стало сокращение финансирования проекта со стороны «Газпрома» из-за газового спора между Беларусью и Россией. Еще одной причиной называли технические проблемы, связанные с высотной частью здания. Прошлым летом стройку расконсервировали, но задумались об удешевлении проекта. «Газпром» пересматривал как объем инвестиций, так и объем самого комплекса. Недавно же новым генподрядчиком на объекте стала итальянская компания Codest.

Информированные источники сообщают, что строительство может возобновиться уже в марте.