Выживший пассажир Ан-148: Сегодня праздную свой второй день рождения 13.02.2018, 11:54

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Фото: РИА «Новости»

Сочинец Максим Коломейцев сдал билет до вылета самолета.

Житель Сочи Максим Коломейцев стал единственным спасшимся пассажиром Ан-148. С дрожью в голосе он рассказал о том, что по воле случая, сдал билет на тот самый рейс в кассу за неделю до трагедии.

- Вы представляете, у меня сегодня День рождения, - рассказал он kp.by, - и я нахожусь в шоке от того, что мог погибнуть в этот день.

По словам Максима, на 37-летие он сделал себе подарок – купил машину. Собирался лететь за ней в Орск. Но в последний момент планы поменял продавец авто, и перенес встречу с Максимом на 18 февраля.

О том, что в Подмосковье сегодня рухнул тот самый самолет, он узнал из новостей.

- С тех пор телефон у меня не умолкает, - говорит мужчина. – Все, кто знал, звонят поздравить со вторым днем рождения.

Тем не менее, счастливчиком он себя не считает. Вот, если бы самолет уцелел!

- Это не первый случай, когда в моей жизни случалось нечто подобное, - продолжает Максим. – Бывали ситуации, когда машина попадала в ДТП, а я в последний момент решался ехать на другой. Лет 5 назад я опоздал на маршрутку, Оренбург-Орск. – В итоге поехал на такси, переживал. Позже выяснилось, что маршрутка лоб в лоб врезалась, никто не выжил. Еще один раз мне надо было ехать на междугороднем такси, я задержался на работе и не попал.

Напомним, что в воскресенье, 11 февраля самолет Ан-148, принадлежащий авиакомпании «Саратовские авиалинии», потерпел крушение в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, в катастрофе никто не выжил.