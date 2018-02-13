Как отмечали 80-летие БНР в Минске

Как отмечали 80-летие БНР в Минске1
- 13.02.2018, 12:07
Легендарное празднование Дня Воли в 1998 году.
В интернете на сайте vytoki.net появились архивные фотографии празднования 80-летия Белорусской Народной Республики, которое проходило в Минске 20 лет назад - 25 марта 1998 года.
Автор фотографий - Владимир Сапогов.
Напомним, оргкомитет по празднованию 100-летия со дня провозглашения Белорусской Народной Республики принял решение о проведении в Минске праздничного шествия по случаю этой выдающейся даты в истории Беларуси.
Шествие назначено на 25 марта. Сбор в 14.00 на площади Якуба Коласа, откуда участники праздника отправятся по проспекту Независимости до площади Свободы.
В Мингорисполком подана соответствующая заявка.
Оргкомитет по празднованию 100-летия БНР напоминает, что деньги на подготовку акции можно перечислить на карточки Беларусбанка:
4255 2003 0782 4292 12/20 Visa (белорусские рубли)
4255 2003 0250 4451 03/20 Visa (иностранная валюта)