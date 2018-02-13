Как отмечали 80-летие БНР в Минске 1 13.02.2018, 12:07

Легендарное празднование Дня Воли в 1998 году.

В интернете на сайте vytoki.net появились архивные фотографии празднования 80-летия Белорусской Народной Республики, которое проходило в Минске 20 лет назад - 25 марта 1998 года.

Автор фотографий - Владимир Сапогов.

Напомним, оргкомитет по празднованию 100-летия со дня провозглашения Белорусской Народной Республики принял решение о проведении в Минске праздничного шествия по случаю этой выдающейся даты в истории Беларуси.

Шествие назначено на 25 марта. Сбор в 14.00 на площади Якуба Коласа, откуда участники праздника отправятся по проспекту Независимости до площади Свободы.

В Мингорисполком подана соответствующая заявка.

Оргкомитет по празднованию 100-летия БНР напоминает, что деньги на подготовку акции можно перечислить на карточки Беларусбанка:

4255 2003 0782 4292 12/20 Visa (белорусские рубли)

4255 2003 0250 4451 03/20 Visa (иностранная валюта)