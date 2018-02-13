В Украине разработали новую стратегию национальной безопасности 13.02.2018, 12:43

Документ передадут для утверждения в Верховную Раду.

В распоряжении редакции издания "Гордон" есть полный текст законопроекта "О национальной безопасности Украины", который, по словам наших источников, до конца этой недели может внести в Верховную Раду президент Петр Порошенко. Источники уверяют, что именно эта версия документа будет зарегистрирована в парламенте. Публикуем текст без сокращений и изменений.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

В воскресенье, 11 февраля 2018 года, нардеп от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук в эфире телепрограммы "Завтра" заявил, что новый законопроект о национальной безопасности и обороне Украины может быть внесен на регистрацию в Верховную Раду до конца текущей недели.

"Я абсолютно уверен, что на следующей неделе он будет подписан и направлен в парламент и все народные депутаты, которые болеют за состояние национальной безопасности и обороны, смогут его тщательно изучить, и это позволит в ближайшую неделю, которую мы будем работать в парламенте, внести его в повестку дня и проголосовать в первом чтении", – сказал Тетерук.

Политик заверил, что принятие этого законопроекта никто Украине "не навязывает", тем не менее, по словам Тетерука, документ разрабатывался "в тесной кооперации с западными партнерами".

За месяц до заявления Тетерука, 17 января, проект закона в закрытом режиме был поддержан на заседании Совета национальной безопасности и обороны. По словам президента Украины Петра Порошенко, законопроект о нацбезопасности "ставит перед собой задачу членства Украины и в Европейском союзе, и в Североатлантическом договоре, что должно быть безусловной гарантией безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства".

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что законопроект должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны Украины, а также повысить их эффективность в соответствии с нормами и стандартами НАТО и ЕС.

"Скорейшее принятие этого законопроекта должно стать важным элементом в сфере защиты украинской государственности и противодействия российской агрессии", – заявил Турчинов.

5 февраля Порошенко одобрил решение СНБО о внесении в Верховную Раду закона "О национальной безопасности Украины". Соответствующий указ появился на официальном сайте президента после встречи в США главы Пентагона Джеймса Мэттиса и министра обороны Украины Степана Полторака. Мэттис подчеркнул, что ожидает принятия Верховной Радой закона о нацбезопасности, который позволит провести реформы в украинской оборонной сфере.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Закон о нацбезопасности определяет основные принципы государственной политики, направленной на защиту национальных интересов Украины как внутри страны, так и за ее пределами. По сути, это стратегия развития государства на ближайшие годы во всех сферах – от оборонной до прав граждан.

Сейчас в Украине действует закон "Об основах национальной безопасности", принятый еще в 2003 году. В нем, к примеру, остался абзац о "соблюдении соглашений относительно временного базирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".

В конце 2014 года в действующий закон вносились изменения. В частности, был отменен внеблоковый статус Украины, который появился в документе в 2010 году по инициативе тогдашнего президента Виктора Януковича. Кроме того, в изменениях, внесенных в Раду в 2014-м с подачи президента Порошенко, напрямую не указывалось, что Украина стремится к вступлению в НАТО. В финальном тексте ограничились очень расплывчатой формулировкой, вроде "углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для членства в этой организации". В середине 2017-го формулировку уточнили: "…с целью приобретения членства в Организации Североатлантического договора".

ЗВУЧИТ НЕПЛОХО, ТАК В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

Проблема в том, что ни эксперты с аналитиками, ни нардепы, которым предстоит голосовать за новую нацбезопасность Украины, до сих пор не видели текст законопроекта. Хотя документ не является секретным.

Несмотря на заявления высших должностных лиц государства о важности законопроекта, текст документа до сих не обнародован ни на официальном сайте президента Украины, ни на сайте СНБО. На сайте Верховной Рады он появится только после регистрации.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ В ЗАКОНОПРОЕКТЕ?

Редакция "Гордон" обратилась к экспертам в вопросах нацбезопасности и обороны, а также в законодательной сфере с просьбой проанализировать документ. На первый взгляд специалисты выделили следующее:

1. Законопроект фактически скомпонован из положений других законов и некоторых подзаконных актов. При этом три основополагающих действующих закона этим проектом предлагается признать утратившими силу. Часть положений предлагаемого законопроекта, по мнению экспертов, выглядят как минимум слабыми в сравнении с уже действующими нормами. Например, это касается норм о демократическом гражданском контроле и оборонном планировании.

На пятой странице законопроекта начинается раздел, касающийся "Демократического гражданского контроля".

2. Терминология проекта, по мнению специалистов, требует большей четкости и, возможно, универсальности, а соответствующие нормы законопроекта однозначно требуют доработки. Прежде всего это касается понятий "силы обороны" и "силы безопасности". С учетом статуса органов сектора безопасности и обороны, изложенного в законопроекте, могут возникнуть проблемы, к чему именно относятся те или иные структуры – к силам безопасности или к силам обороны?

Третья страница законопроекта, на которой определены понятия "сектор безопасности и обороны", "силы безопасности" и "силы обороны".

3. Эксперты отметили, что статья законопроекта, посвященная финансированию сектора безопасности и обороны (на уровне 5% ВВП), предусматривает 3% на силы обороны и 0,5% на оборонно-промышленный комплекс. То есть всего 1,5% остается на силы безопасности. Без соответствующих расчетов сложно оценить целесообразность и обоснованность такого разграничения. Кроме того, вполне вероятно, что при таком расчете на Вооруженные силы Украины (одну из составляющих сил обороны) придется меньше финансовых ресурсов, чем реально необходимо для предотвращения вооруженной агрессии. Вполне вероятно и определенное "распыление" ресурсов из-за гибкого отнесения тех или иных структур то к силам обороны, то к силам безопасности.

30-я страница законопроекта, статья 34 о "Финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны". Скриншот: Gordonua.com

4. Законопроект, отметили аналитики, не в полной мере соответствует концептуальным основам, определенным "Планом законодательного обеспечения реформ в Украине" (пункт 54).

Пункт 54 из "Плана законодательного обеспечения реформ в Украине".

По словам экспертов, планом предусмотрена разработка проекта с аналогичным названием, но при этом законопроект был определен как конституциональный, а его концептуальные основы, в частности, включали:

национальные и геополитические интересы Украины в сфере национальной безопасности;

механизмы реализации государственной политики в сфере национальной безопасности Украины;

систему управления обеспечением национальной безопасности Украины в условиях: мирное время, особый период, военное положение, чрезвычайное положение, состояние гибридной агрессии;

перечень индикативных показателей и критериев оценки действий субъектов обеспечения национальной безопасности Украины;

новые субъекты обеспечения национальной безопасности Украины;

полномочия и ответственность субъектов национальной безопасности Украины;

система кадрового обеспечения национальной безопасности Украины;

объединенный комитет разведки;

силы специальных операций;

механизмы развития системы национальной безопасности Украины;

контроль за системой обеспечения национальной безопасности Украины;

порядок информирования населения по обеспечению национальной безопасности Украины.

И ЧТО ТЕПЕРЬ?

Осталось дождаться регистрации законопроекта в Верховной Раде и его включения в повестку дня. Помимо парламентского обсуждения, не менее важной будет публичная дискуссия о важнейшем для страны законопроекте, его оценка не только политиками, но и экспертами в области безопасности, обороны, юриспруденции, международной и внутренней политики.