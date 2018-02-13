Ученые: Свобода делает нас ответственными 13.02.2018, 12:46

Чем выше уровень автономности у человека, тем более он ответственен.

Представители Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ, Университета Миссури и Омского государственного университета провели серию исследований, участниками которых стали студенты российских и американских вузов — всего 1430 человек, пишет «Завтра твоей страны».

В ходе исследований использовались методики, измеряющие уровень ответственности и автономии как личностных качеств. Результаты показали: чем выше уровень автономности у человека, тем более он ответственен.

Во время эксперимента участников просили представить себя в специально смоделированных ситуациях и описать свои чувства и предполагаемые действия. Человек, дававший поручение (близкий человек, представитель власти, незнакомый человек), либо подчеркивал, либо не подчеркивал свободу выбора относительно того, как реализовать задачу, а также ответственность за результат.

Например, студента просили представить, что ему предлагают осуществить научный проект по важной для него дисциплине по поручению профессора. В одном случае предоставлялась свобода выбора действий, в другом профессор определял стратегию действий, студент всего лишь ее реализовал. Затем по сценарию проект оказывался неудачным. Участники должны были оценить, признают ли они собственные действия причиной этого или объясняют неудачу внешними обстоятельствами и ищут оправдания.

Акцент на «должен» не работает

В ситуациях, когда респондентам предоставлялась свобода, они чувствовали больше ответственности и готовы были принять и возможные негативные последствия, а также искать меньше оправданий. При этом, как продемонстрировали результаты, неэффективно апеллировать к ответственности — это не ведет к повышению готовности брать ее.

Ученые отмечают, что ответственность выше, когда есть поддержка автономии со стороны людей, которые имеют власть или авторитет. Это, например, родители, преподаватели, руководители. Напротив, формулировки «должен» или «следует» наименее эффективны и действуют по принципу от обратного.

Как выяснилось в ходе исследования, россияне все-таки менее склонны принимать на себя ответственность по сравнению с американцами. Авторы связывают это с разным уровнем свободы в обществе.

Впрочем, ответственность оказывается выше, чем у американцев, когда источником запроса выступает близкий – родственник или друг. Главный фактор в данном случае – доверие. Речь при этом должна идти не о требовании, а о просьбе.

«Эти результаты могут быть использованы в сфере менеджмента и политики, когда требуется индивидуальная ответственность», − считают авторы исследования.