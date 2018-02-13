Побит рекорд самого высокого отеля в мире 1 13.02.2018, 13:01

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Новый отель Gevora в Дубае насчитывает 75 этажей и достигает в высоту 356 метров.

В понедельник, 12 февраля, в Объединенных Арабских Эмиратах открылся новый отель, который побил все предыдущие рекорды по высоте, сообщает tio.by.

Новый отель Gevora в Дубае насчитывает 75 этажей и достигает в высоту 356 метров. Небоскреб, выкрашенный в золотой цвет, расположен на улице Шейха Зайеда недалеко от Международного финансового центра Дубая. Всего в отеле 528 номеров, включая 232 люкса, 265 апартаментов с одной спальней и 31 двухкомнатных. Самый большой номер-люкс имеет площадь 85 квадратных метров.

Что касается инфраструктуры, то в Gevora Hotel есть большой бассейн под открытым небом, детский бассейн, джакузи, оздоровительный клуб, отдельные тренажерные залы для мужчин и женщин, роскошный спа-центр на 71 этаже и пять ресторанов с отличными видами. Gevora Hotel не только самый высокий в мире отель. Он занимает 11-е место по высоте зданий на Ближнем Востоке и 35-е место в мире.

Интересно, что 5 самых высоких отелей на планете находятся исключительно в Дубае. Предыдущий рекорд принадлежал отелю JW Mariott Marquis. Его высота всего на 1 метр ниже нового рекордсмена. При этом, он насчитывает 82 этажа. Добавим, что в Дубае также находится и самое высокое здание в мире – небоскреб Бурдж-Халифа, который достигает 828 метров.