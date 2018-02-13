Тиллерсон призвал окончательно победить «Исламское государство» 13.02.2018, 13:38

Рекс Тиллерсон

Боевики потеряли большую часть территории, которую они когда-то контролировали в Сирии и Ираке.

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон призвал членов возглавляемой США коалиции завершить полный разгром экстремистской группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии. Выступая перед собранием участников коалиции в Кувейте 13 февраля, Тиллерсон заявил, что окончание крупных боевых действий не означает, что достигнуто полное поражение группировки, сообщает "Радио Свобода".

Он сказал, что боевики потеряли большую часть территории, которую они когда-то контролировали в Сирии и Ираке, но добавил, что джихаддисты по-прежнему представляют серьезную угрозу стабильности в регионе, а также в других частях земного шара.

В Ираке и Сирии экстремистская группа "пытается превратиться в мятежников", - сказал он, добавив, что "в таких местах, как Афганистан, Филиппины, Ливия, Западная Африка и другие, они пытаются устроить себе убежище."

Тиллерсон также объявил, что Вашингтон решил предоставить 200 миллионов долларов помощи для стабилизации освобожденных районов в Сирии и что Соединенные Штаты продолжат подготовку местных вооруженных сил в этой стране.

Более 70 стран присоединились к коалиции, сформированной в 2014 году, после того, как боевики "Исламского государства" взяли под контроль большие районы в Ираке и Сирии.