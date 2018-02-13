Франца Клинцевича лишили должности в Совете Федерации России 12 13.02.2018, 13:56

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Клинцевич уже написал заявление об уходе с должности.

Уход Франца Клинцевича с поста первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации инициировали в Минобороны, которое было недовольно некоторыми комментариями сенатора. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Накануне РИА Новости узнало, что Клинцевич уже написал заявление об уходе с должности первого замглавы комитета. Собеседник в верхней палате парламента рассказал, что «комментариями Клинцевича было недовольно Министерство обороны, и процесс лишения должности запустили оттуда», отмечают «Ведомости».

Близкий к Минобороны собеседник рассказал газете, что слова сенатора не всегда отражали официальную позицию, а в некоторых случаях могли нанести вред. В качестве примера он привел ситуацию со сбитым российским Су-25 в провинции Идлиб 7 февраля: тогда сенатор заявил, что сирийский спецназ направляется к месту падения российского самолета, а в это время российские и сирийские спецслужбы проводили операцию, чтобы вернуть тело летчика сбитого штурмовика Романа Филипова. «То, что Клинцевич занимал должность зампредседателя комитета, придавало в глазах иностранцев его словам официальный вес, что часто не соответствовало действительности, мнение рядового сенатора не будет иметь такого резонанса», — пишут «Ведомости» со ссылкой на близкого к Минобороны собеседника.

Политолог Константин Калачев отмечает, что, возможно, сенатор был «нужен тогда, когда нужно было нагнетать». «Сейчас нагнетать не нужно, и очевидно, что от нагнетания станет только хуже, поэтому на его месте должен быть человек с более сдержанной точкой зрения», — сказал он. Пост Клинцевича может занять сенатор от Карелии Александр Ракитин, который до сентября 2017 года был руководителем управления ФСБ России (военной контрразведки) в Западном военном округе.

Франц Клинцевич родился в Ошмянах (Гродненская обл.), работал учителем черчения, труда, физкультуры. После армии получил высшее военное образование, остался на воинской службе (Литва, Молдова). Служил в 345 воздушно-десантном полку в Афганистане. С 1992 года — в Москве. Избирался депутатом Госдумы от путинской партии «Единая Россия». Член Совета Федерации.