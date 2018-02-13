Государство обеспокоено: белорусы слишком часто стали брать больничные 25 13.02.2018, 14:03

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У Фонда соцзащиты не хватает денег.

В начале месяца в Минтруда прошла коллегия, на которой обсуждали в том числе и то, что государству приходится слишком много тратить на больничные, пишет kp.by.

- Вызывает озабоченность рост расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Он особенно заметен в Минской, Брестской и Гомельской областях, - заявила министра труда и соцзащиты Ирины Костевич. – Полагаю, что совместно с органами здравоохранения необходимо провести серьезный анализ причин роста показателя временной нетрудоспособности с разработкой соответствующих мер.

После такого заявления министра белорусы заволновались: неужели это намек на то, что выплаты по больничным собираются урезать? Ведь что-то похожее уже произошло несколько лет назад, когда изменилась система оплаты больничных.

Собираются ли чиновники каким-то образом уменьшать «больничную» нагрузку на Фонд соцзащиты, журналистам выяснить не удалось. В Минтруда уточнили, что речь идет лишь об анализе ситуации. А эксперты полагают, что больничные – это лишь верхушка айсберга.

- Уже третий год подряд в Фонде соцзащиты образовывается достаточно большая дыра, и чтобы покрыть этот дефицит, государству приходится перечислять из республиканского бюджета крупные суммы. Например, в этом году в республиканском бюджете предусмотрена субвенция (перечисление из бюджеты. – Ред.) в адрес ФСЗН в размере 1 млрд. 415 млн. рублей. Денег на выплату пенсий и пособий не хватает, поэтому чиновники, проще говоря, хотят посмотреть, можно ли где-то еще урезать расходы. Так что проблема, на мой взгляд, заключается не в том, что мы стали больше или чаще болеть, а в том, что у государства не хватает денег на оплату больничных листов, - полагает экономист Владимир Ковалкин. – Повышение пенсионного возраста было призвано решить проблему дефицита Фонда соцзащиты, но эксперты, в том числе из МВФ, предупреждали, что этого будет недостаточно. Возможно, стоит задуматься о более глубоких реформах, а не размениваться по мелочам.

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В некоторых странах первые дни больничного оплачивают сами работодатели. Это нужно как раз для того, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на страховые фонды. Например, в Литве компания оплачивает первые два дня болезни (каждый из них стоит от 80 до 100% среднедневного заработка сотрудника), а в Германии – целых шесть дней. Причем их работодатель оплачивает полностью, и заболевший сотрудник вообще не теряет в деньгах.

В Великобритании решили пойти другим путем: первые три дня больничного не оплачиваются вообще, а дальше – по фиксированной ставке.

Многие зарубежные компании разрешают своим сотрудникам проболеть определенное количество дней в году без официальных справок и потери зарплаты: чувствуешь, что простудился – можно остаться дома на день-два. А еще иностранные работодатели поощряют здоровый образ жизни и отсутствие пропусков на работе по болезни: частично или полностью оплачивают абонемент в спортзал, предоставляют дополнительный выходной, дарят подарки тем, кто бросил курить или прошел за месяц определенное количество шагов и т. д.

Сколько платят на больничном?

Больничный оплачивают исходя из вашей среднедневной зарплаты: все деньги, которые вы заработали за последние шесть месяцев, суммируются и делятся на количество календарных дней в этих шести месяцах. За первые 12 календарных дней больничного выплачивают 80% среднедневного заработка, за все последующие – 100%.

Такие правила расчета больничных действуют с 2013 года. До этого те, кто заболел, в среднем получали больше. Во-первых, среднедневную зарплату рассчитывали не по календарным, а по рабочим дням (в итоге день стоил больше). А во-вторых, 80% среднедневной зарплаты платили первые 6 рабочих дней (а не 12 календарных, как сейчас). После этого человек начинал получать свою полную зарплату.