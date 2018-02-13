Турчинов: ВСУ продвинулись на 10 и более километров на Донбассе 5 13.02.2018, 14:09

1,693

Александр Турчинов

Украинская армия продолжает освобождать отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в прошлом году продвинулись в зоне проведения антитеррористической операции на десять и более километров и значительно улучшили свои позиции, сообщил в интервью "Громадському" секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

"Об этом приятно говорить, что и 2016-й и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни метра своей земли. Более того, наши подразделения на некоторых направлениях продвинулись на 10 и более километров и улучшили свои позиции. Это факт", - рассказал журналистам Турчинов.

Российско-оккупационные войска пытались отбить отвоеванные украинскими военными территории, но все их попытки изменить конфигурацию на линии разграничения не увенчались успехом, отметил секретарь СНБО.

"Они не смогли ни отбить ни один из населенных пунктов, ни продвинуться вперед. Наоборот, еще раз хочу подчеркнуть, наши военные улучшили свои позиции, и сегодня на оккупированной территории нет сил, которые могли изменить ту линию разграничения, которая сформировалась на сегодняшний день", - подчеркнул он.

Напомним, 24 ноября 2017 года Вооруженные силы Украины оттеснили боевиков и взяли под контроль села Травневое Бахмутского района и Гладосово Горловского района Донецкой области, которые находились в "серой зоне". В Травневом украинские военные развернули временный гуманитарный центр для решения насущных проблем местного гражданского населения.

31 января 2018 года украинские военные продвинулись вдоль линии разграничения и взяли под контроль Новоалександровку Луганской области, околицы которого с 2015 года были крайними позициями украинских военных с одной стороны и российских наемников с другой.

Под контролем Вооруженных сил Украины также длительное время находится поселок Катериновка Луганской области.