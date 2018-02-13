Кубок федерации: Белорусские теннисистки примут сборную Словакии 1 13.02.2018, 14:13

Победитель пары снова попробует свои силы в сильнейшем дивизионе мирового тенниса.

Во вторник, 13 февраля, состоялась жеребьевка пар плей-офф Мировой группы Кубка федерации. Сборная Беларуси в родных стенах 21-22 апреля сразится с командой Словакии, которая в феврале в Мировой группе II нанесла поражение сборной России (4-1), пишет «Прессбол».

Беларусь — Словакия

Румыния — Швейцария

Австралия — Голландия

Италия — Бельгия

Встреча со словачками в рамках Кубка федерации станет для нашей команды пятой домашней подряд. Ее победитель на будущий год вновь попробует свои силы в сильнейшем дивизионе мирового тенниса. Проигравший опустится в Мировую группу II.