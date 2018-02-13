Бизнесмен Александр Кнырович с обвинениями не согласен 4 13.02.2018, 14:22

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Александр Кнырович

Фото: onliner.by

Кнырович вместе с защитниками и экономистами намерен доказывать свою невиновность.

Как стало известно «Народной Воле», Александр Кнырович не признает предъявленные ему обвинения в нанесении ущерба.

Напомним, что известного бизнесмена «обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере».

Известно, что ущерб, который изначально был предъявлен Кныровичу по результатам налоговой проверки, давно погашен – частями, и даже с лихвой. Но тогда речь шла совсем не о миллионах долларов.

— С 2014 по 2017 годы все, что нам инкриминировали — 74 тысячи белорусских рублей, — рассказал журналистам отец бизнесмена Станислав Кнырович. — Это за три года! В эту цифру входит неуплата налогов, пеня, штрафные санкции. Эта сумма была уплачена, как только завершилась налоговая проверка. При обороте, скажем, в 90 миллионов рублей – это всего лишь 0, 08 процента. Это чисто арифметическая ошибка…

По словам близких Кныровича, он сотрудничал со следствием. Правда, почему ему так и не изменили меру пресечения и не выпустили из СИЗО под подписку о невыезде или под залог – вопрос. Возможно, одна из причин, по которой Кнырович до сих пор остается за решеткой, – сумма инкриминируемого ему ущерба. Судя по информации из окружения бизнесмена, окончательные цифры ущерба мало отличаются от тех, которые озвучивали по телевидению практически сразу после его задержания. Кнырович вместе с защитниками и экономистами намерен доказывать свою невиновность.

«Получается, что если Александру предъявят ущерб, который озвучивали, то даже если он продаст все, что имеет и полностью лишится своего бизнеса, можно сказать, останется ни с чем, и все равно не насобирает таких денег», — высказывают свое мнение люди из ближайшего окружения бизнесмена.

Как сообщалось, минувшей осенью Александру Кныровичу разрешили свидание с подругой. Отец и мать Александра свиданий с сыном не имели.

«Саша настоящий боец! – написала Александра в социальных сетях после встречи. — Он отлично держится и верит в лучшее! Большое спасибо всем, кто пишет ему письма! Это очень поддерживает!»

Родные надеялись увидеть Александра на свободе перед Новым годом. Но, увы… “Придется-таки встречать этот Новый год в одиночестве…», — говорила подруга бизнесмена накануне Нового года.

Александр Кнырович был задержан 25 января за уклонение от уплаты налогов, вместе с ним по делу проходят пятеро сотрудников компании «СарматТермо-Инжиниринг», которую он возглавлял.

Согласно информации пресс-службы КГБ, Кныровича обвиняют в недоплате налогов на сумму не менее 2,8 миллионов рублей.

По информации КГБ, с 2014 года представители «Сармат ТИ» путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение «заказных» биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции — предварительно термоизолированных труб (ПИ-труб). По данным ведомства, заказчики из числа должностных лиц ЖКХ и энергетики получали «откаты», суммы которых закладывались фирмой в себестоимость продукции. Вознаграждения за оформление «заказных» торгов и их проведение через биржу получали и биржевые брокеры, «работавшие в интересах руководства СТИ».

Как сообщалось, в течение 2014-2016 годов «Сармат ТИ» поставила организациям республики трубной продукции на сумму свыше 90 млн рублей, сумма неуплаченных налогов, по оценкам КГБ год назад, составляла 2, 8 млн рублей.

Как сообщалось, в отношении компании «Сармат Термо-Инжиниринг», которую возглавлял Кнырович, возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности.

Кстати, интересы Александра Кныровича представляет тот же адвокат, который раньше защищал бизнесмена Юрия Чижа.