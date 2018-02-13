Содружество наций тайно обсуждает кандидатуру преемника королевы Елизаветы II 1 13.02.2018, 14:31

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Формально объединение возглавляет монарх Великобритании, но пост не передается по наследству.

Содружество наций тайно обсуждает кандидатуру преемника королевы Елизаветы II на посту главы объединения, сообщает «Новое время» со ссылкой на ВВС .

Вопрос главы Содружества наций является достаточно существенным, так как пост не передается по наследству принцу Уэльскому Чарльзу, который по правилам наследования, должен стать королем в будущем.

По данным ВВС, Содружество создало консультативную "группу высокого уровня" по управлению объединением в случае смены монарха.

Формальной процедуры выбора нового главы Содружества нет, многие утверждают, что реальной альтернативы принцу Чарльзу также нет и лидеры государств-членов назначат именно его.

Главный вопрос заключается в том, стоит ли единоразово назначить нового короля главой Содружества, или автоматически передавать пост монархам Великобритании после коронации.

Содружество наций (или британское содружество) является добровольным объединение стран, помимо Великобритании в него входит большинство бывших бывших британский доминионов и колоний. Всего в Содружество входит 52 государства.

Формально объединение возглавляет монарх Великобритании, но пост не передается по наследству.