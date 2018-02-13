Фотофакт: Художник создает «стоунхенджи» из камней и листьев 3 13.02.2018, 14:41

На создание работ у него уходит по несколько часов кропотливой работы.

Посещая удалённые от городов места, оставляет там после себя творения, собранные из найденных камней и листьев. И судя по результатам этого кропотливого труда, создавая геометрически выверенные башенки из камней и рисунки из листьев с веточками, художник оказывается близок к дзену и нирване, пишет medialeaks.ru.

В умелых руках подручные материалы, которые многие бы посчитали обычным мусором, нередко приобретают новые свойства. Мужчину с Филиппин сделали знаменитым статуэтки трансформеров, Хищника и других героев блокбастеров, которые он делает из старых подошв от ботинок. В Голливуде один известный когда-то актёр ударился в постмодернизм и косплеит наряды коллег по цеху, создавая костюмы из макарошек и изоленты.

Добавим в этот список одного британца, но с несколько иными навыками: он повсюду создаёт маленькие стоунхеджи и другие мистические фигурки, оставляя их как сюрприз для окружающих. Джеймс Брант из Йоркшира в прошлом учился на искусствоведа и работал в музеях современного искусства в Лондоне, но в определённый момент жизни решил остепениться и уехать подальше от мегаполисов в небольшое поселение в Йоркшире.

Переезд не повлиял на его страсть к искусству, и отсутствие множества музеев в Йоркшире мужчина решил компенсировать созданием экспонатов собственного музея, который находится одновременно нигде и на территории всей Англии. Во время прогулок Джеймс создаёт произведения искусства из того, что ему попадается под руку в путешествии. Например, укладывает найденные им похожие друг на друга листочки в узор, лежащий прямо посреди дороги.

Узоры складываются не только из листьев — оказавшись на берегу моря, Джеймс может выложить на песке такие круги из ракушек.