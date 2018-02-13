Красному костелу в Минске нужна помощь для отливки трех колоколов 7 13.02.2018, 14:59

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Владислав Завальнюк

Фото: БелТА

Настоятель Красного костела заложил свою квартиру, чтобы заказать колокола.

Настоятель костела cвятых Симона и Елены ксендз Владислав Завальнюк заложил свою квартиру, чтобы заказать три колокола для костела.

Как пишет citydog.by, oб этом в минувшее воскресенье сам клирик рассказал прихожанам после мессы. По словам ксендза Завальнюка, три колокола будут стоить €70 000. Часть суммы уже пожертвовали люди, осталось собрать €50 000.

– Если не соберем этих денег сами, то я продам свою квартиру и буду жить в парафиальном доме, – рассказал ксендз Владислав.

На днях клирик собирается сделать заказ и отлить колокола в фирме RDUCH в Польше. В Красном костеле должно появиться три музыкальных инструмента:

- колокол Св. Михаила Архангела весом 1 200 кг и тональностью E1 (mi) – €35 000

- колокол Слуги Божьего Эдварда Войниловича весом 700 кг и тональностью G1 (do) – €20 500

- колокол Святого Симона весом 500 кг и тональностью A1 (la) – €14 500

Для тех, кто хочет сделать пожертвование, открыли счета для перевода денег – их реквизиты можно найти вот здесь.