Красному костелу в Минске нужна помощь для отливки трех колоколов

Красному костелу в Минске нужна помощь для отливки трех колоколов7
- 13.02.2018, 14:59
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Настоятель Красного костела заложил свою квартиру, чтобы заказать колокола.
Настоятель костела cвятых Симона и Елены ксендз Владислав Завальнюк заложил свою квартиру, чтобы заказать три колокола для костела.
Как пишет citydog.by, oб этом в минувшее воскресенье сам клирик рассказал прихожанам после мессы. По словам ксендза Завальнюка, три колокола будут стоить €70 000. Часть суммы уже пожертвовали люди, осталось собрать €50 000.
– Если не соберем этих денег сами, то я продам свою квартиру и буду жить в парафиальном доме, – рассказал ксендз Владислав.
На днях клирик собирается сделать заказ и отлить колокола в фирме RDUCH в Польше. В Красном костеле должно появиться три музыкальных инструмента:
- колокол Св. Михаила Архангела весом 1 200 кг и тональностью E1 (mi) – €35 000
- колокол Слуги Божьего Эдварда Войниловича весом 700 кг и тональностью G1 (do) – €20 500
- колокол Святого Симона весом 500 кг и тональностью A1 (la) – €14 500
Для тех, кто хочет сделать пожертвование, открыли счета для перевода денег – их реквизиты можно найти вот здесь.