В Южной Корее советницу экс-президента посадили на 20 лет 2 13.02.2018, 15:13

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Она также должна выплатить штраф в размере $16 миллионов.

В Южной Корее суд приговорил к 20 годам лишения свободы близкую подругу экс-президента страны Цой Сун Силь по обвинению в коррупции и вмешательстве в политические дела страны, сообщает zn.ua со ссылкой на агенство Yonhap.

По данным агентства, обвиняемая также должна будет выплатить штраф в размере 18 миллиардов южнокорейских вон (около 16 миллионов долларов).

Ousted South Korean president Park Geun-hye's close friend Choi Soon-sil was jailed for 20 years over an influence-peddling scandal that brought down the former head of state pic.twitter.com/7HCbaKau6M — TRT World Now (@TRTWorldNow) 13 февраля 2018 г.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой экс-президента страны Пак Кын Хе.

Не занимая государственных постов, она якобы вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи. Обвинения по этому делу в общей сложности выдвинули против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ена.

В последствии Апелляционный суд Южной Кореи недавно освободил его из тюрьмы . Суд вынес ему условный приговор, сняв большую часть обвинений во взяточничестве и коррупции, которые в прошлом году привели к импичменту бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.